批新青安2.0劫貧濟富　章定煊：這群人才是「政策孤兒」

▲近期市場傳出，財政部規劃新增排富機制，擬以「個人年收入200萬元」作為補貼資格門檻，引發學界質疑，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

新青安貸款推出後帶動首購市場熱度，但也因利息補貼由政府編列預算支應，是否出現「補貼錯置」持續引發討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊也在臉書直接開轟，「新青安2.0是劫貧濟富的政策！」。

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新青安2.0方向，財政部規劃新增排富機制，擬以「個人年收入200萬元」作為補貼資格門檻，引發學界質疑，認為即使設下排富標準，門檻仍偏高，恐怕還是在拿全民納稅錢補貼高所得購屋族，章定煊更直言真正被住宅政策遺忘的，是「租得起房、卻始終買不起房」的「政策孤兒」。

章定煊指出，新青安並非單純提供優惠房貸，而是結合貸款條件放寬與政府利息補貼兩項措施。其中，利息補貼來自政府預算，也就是全民納稅錢，因此補貼物件是否合理，以他副教授年收入都不到200萬元，但財政部卻要拿納稅人的錢去補貼「個人」年收200萬元的人，太缺德了。

▲若以台灣所得結構來看，年所得200萬元以上的個人原本就屬少數，將門檻訂在200萬元，等同9成以上受薪族幾乎都有資格申請。（圖／記者陳筱惠攝）

他也指出以台灣所得結構來看，即使在全台所得最高的台北市，家庭可支配所得中位數也遠低於200萬元，且是「個人」不是家庭。他提出數據全台灣最富有的城市是台北市，家庭年收約全國水準的1.2倍。2023年台北市「家庭」可支配所得中位數才131萬元，以每年增加4到5萬元、寬鬆方式推估，2026年台北市家庭可支配所得中位數才接近150萬元。且150萬是整個家庭，而且這是台北市，全國中位數要低上一大截。

章定煊表示，媒體傳聞台北市買房價格上限3500萬元，原來的新青安，個人年收超過200萬就高達18621戶，還有個人年收超過400萬的高達3071戶。拿我們的納稅錢去補貼富人，還有臉叫「新青安」。

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔分析：「若以台灣所得結構來看，年所得200萬元以上的個人原本就屬少數，將門檻訂在200萬元，等同9成以上受薪族幾乎都有資格申請，『這樣的門檻，幾乎等於沒有門檻。』政策雖然看似齊頭式公平，但確實卻忽略真正需要協助的人。」

▲新青安2.0最新版本，傳出6改革。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

他進一步指出：「新青安2.0既然是在第一版政策引發市場爭議後推出，資格條件理應更細膩，而非一味放寬。以所得門檻來說，應更接近一般家庭或個人的所得水準，而非直接拉高到200萬元。」

他也舉例：「以目前新青安最高貸款1000萬元計算，若貸款30年，每月本息約3.6萬元；若貸款20年，每月則超過5萬元。依照一般購屋「333原則」推算，月收入至少要10萬元左右、年收入約120萬元，才有較合理的負擔能力。」

「也就是說，就算符合新青安資格，不代表真的有能力負擔房貸。」他指出，若政策將資格放寬至年所得200萬元，實際上受惠者可能已具備相當的購屋能力，反而讓補貼資源流向並非最迫切需要的族群。

對此，21世紀不動產企劃研究室副理董家菱認為：「近年住宅政策多聚焦於『租不起』與『買得起』兩端，但對收入不符社福資格，卻又難以跨越頭期款、房價及貸款條件等門檻，既無法有效累積資產，也缺乏相對應的制度支持，這也是學者口中的政策孤兒。」

董家菱說：「新青安對部分首購族確實有助於降低購屋門檻，但未來若能進一步將政策焦點延伸至這群具穩定收入、有購屋意願卻尚未達門檻的族群，例如提供頭期款支持、租購銜接或階段性購屋協助等機制，將有助於補足居住政策的最後一哩路，讓住宅政策更完整，也更符合不同人生階段的實際需求。」

不過，市場人士則持不同看法，認為新青安本質並非社會福利，而是住宅金融政策，目的在降低首購自住族的購屋門檻、穩定自住需求，因此排富標準如何設定，仍須兼顧政策公平、首購需求及市場影響。若排富條件過於嚴格，也可能降低青年首購意願，影響政策原先希望鼓勵自住的效果。

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