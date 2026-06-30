ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊：這群人才是「政策孤兒」

▲▼ 預售屋帶看，資料照,帶看,賞屋,預售屋, 跑單,案場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期市場傳出，財政部規劃新增排富機制，擬以「個人年收入200萬元」作為補貼資格門檻，引發學界質疑，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

新青安貸款推出後帶動首購市場熱度，但也因利息補貼由政府編列預算支應，是否出現「補貼錯置」持續引發討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊也在臉書直接開轟，「新青安2.0是劫貧濟富的政策！」。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

新青安2.0方向，財政部規劃新增排富機制，擬以「個人年收入200萬元」作為補貼資格門檻，引發學界質疑，認為即使設下排富標準，門檻仍偏高，恐怕還是在拿全民納稅錢補貼高所得購屋族，章定煊更直言真正被住宅政策遺忘的，是「租得起房、卻始終買不起房」的「政策孤兒」。

章定煊指出，新青安並非單純提供優惠房貸，而是結合貸款條件放寬與政府利息補貼兩項措施。其中，利息補貼來自政府預算，也就是全民納稅錢，因此補貼物件是否合理，以他副教授年收入都不到200萬元，但財政部卻要拿納稅人的錢去補貼「個人」年收200萬元的人，太缺德了。

▲▼ 樣品屋,小宅,資料照,帶看,預售屋,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲若以台灣所得結構來看，年所得200萬元以上的個人原本就屬少數，將門檻訂在200萬元，等同9成以上受薪族幾乎都有資格申請。（圖／記者陳筱惠攝）

他也指出以台灣所得結構來看，即使在全台所得最高的台北市，家庭可支配所得中位數也遠低於200萬元，且是「個人」不是家庭。他提出數據全台灣最富有的城市是台北市，家庭年收約全國水準的1.2倍。2023年台北市「家庭」可支配所得中位數才131萬元，以每年增加4到5萬元、寬鬆方式推估，2026年台北市家庭可支配所得中位數才接近150萬元。且150萬是整個家庭，而且這是台北市，全國中位數要低上一大截。

章定煊表示，媒體傳聞台北市買房價格上限3500萬元，原來的新青安，個人年收超過200萬就高達18621戶，還有個人年收超過400萬的高達3071戶。拿我們的納稅錢去補貼富人，還有臉叫「新青安」。

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔分析：「若以台灣所得結構來看，年所得200萬元以上的個人原本就屬少數，將門檻訂在200萬元，等同9成以上受薪族幾乎都有資格申請，『這樣的門檻，幾乎等於沒有門檻。』政策雖然看似齊頭式公平，但確實卻忽略真正需要協助的人。」

▲▼新青安2.0最新版本曝光！房價上限3500萬　6改革一圖看懂。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲新青安2.0最新版本，傳出6改革。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

他進一步指出：「新青安2.0既然是在第一版政策引發市場爭議後推出，資格條件理應更細膩，而非一味放寬。以所得門檻來說，應更接近一般家庭或個人的所得水準，而非直接拉高到200萬元。」

他也舉例：「以目前新青安最高貸款1000萬元計算，若貸款30年，每月本息約3.6萬元；若貸款20年，每月則超過5萬元。依照一般購屋「333原則」推算，月收入至少要10萬元左右、年收入約120萬元，才有較合理的負擔能力。」

「也就是說，就算符合新青安資格，不代表真的有能力負擔房貸。」他指出，若政策將資格放寬至年所得200萬元，實際上受惠者可能已具備相當的購屋能力，反而讓補貼資源流向並非最迫切需要的族群。

對此，21世紀不動產企劃研究室副理董家菱認為：「近年住宅政策多聚焦於『租不起』與『買得起』兩端，但對收入不符社福資格，卻又難以跨越頭期款、房價及貸款條件等門檻，既無法有效累積資產，也缺乏相對應的制度支持，這也是學者口中的政策孤兒。」

董家菱說：「新青安對部分首購族確實有助於降低購屋門檻，但未來若能進一步將政策焦點延伸至這群具穩定收入、有購屋意願卻尚未達門檻的族群，例如提供頭期款支持、租購銜接或階段性購屋協助等機制，將有助於補足居住政策的最後一哩路，讓住宅政策更完整，也更符合不同人生階段的實際需求。」

不過，市場人士則持不同看法，認為新青安本質並非社會福利，而是住宅金融政策，目的在降低首購自住族的購屋門檻、穩定自住需求，因此排富標準如何設定，仍須兼顧政策公平、首購需求及市場影響。若排富條件過於嚴格，也可能降低青年首購意願，影響政策原先希望鼓勵自住的效果。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

關鍵字：新青安房貸政策補貼爭議政策孤兒住宅政策

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕人狂敲門　退房時業者態度更毛

獨自出國旅遊除了欣賞異地風景與體驗文化，住宿安全同樣是旅程中不可忽視的一環。1名日本網友昨（29日）在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件，引發大量海外網友關注與討論，也掀起對飯店安全管理與旅宿防護機制的再度檢視。

16分鐘前

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一家獨佔　她心碎租房！

一名女網友日前向律師蘇家宏求助，指出母親過世後留下一棟百坪的大樓住宅，由父親、大哥、二哥與她四人共同繼承，每人持分四分之一；不料，在母親過世約一個月後，二哥與二嫂開始頻繁因為生活瑣事找麻煩，甚至在孩子面前對她進行言語暴力。為了保護孩子，她無奈選擇搬離並在外租屋，獨自承受龐大的經濟壓力，而二哥一家四口隨後獨佔了整棟大房子，卻僅願意負擔水電、瓦斯及管理費。

54分鐘前

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈買氣逐步升溫

台中南屯精華地段的五期與八期房市，在歷經政策調整與市場盤整後，近期傳出買氣逐步回溫訊號。業者指出，隨著市場不確定性降低，加上房貸與政策環境趨於穩定，自住與剛性需求重新進場，帶動兩大成熟生活圈詢問度明顯回升。

1小時前

「全台最大店」吸走人氣？楠梓13年牛排館熄燈　地主曝真相

天天高朋滿座，卻還是關門！2013年開幕、經營已13年的「我家牛排」楠梓店，日前悄悄熄燈，連店名招牌都已拆下，引發不少在地人討論。據查，房東為城揚集團，該公司也證實，店面將重新招租，月租金12萬元。

2小時前

「買貴退差價」釀風暴　建築公會示警：勿造成非理性恐慌

近期台中市部分個案建案祭出「買貴退差價」，引發討論。對此，臺中市不動產建築開發商業同業公會也出面，呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作，造成市場誤判與非理性恐慌。

3小時前

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊：這群人才是「政策孤兒」

新青安貸款推出後帶動首購市場熱度，但也因利息補貼由政府編列預算支應，是否出現「補貼錯置」持續引發討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊也在臉書直接開轟，「新青安2.0是劫貧濟富的政策！」。

4小時前

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7～9間房」　網：身價破億正常

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因將日本街頭似顏繪畫家的作品拿來與AI生成圖比較，還發起網路投票，引發不尊重創作者的批評。不只台灣網友砲轟，連日本媒體也關注報導。雖然蔡阿嘎事後拍片道歉，但後續處理態度仍引發反彈。甚至有網友架設抵制網站，目前已有超過15萬人響應，但就有網友認為，以蔡阿嘎的財力，可能不受影響。

4小時前

台積電救不了！高大千坪地3度流標　5.37億買家押小港

台積電光環也救不了？ 高市地政局Q2土地標售30日開標，共收7封標單，6筆標出4筆、標脫率66.7%。其中楠梓高大特區近千坪住宅地，以相同底價3度叩關仍流標；小港近千坪商業地則由林姓自然人以5.37億元入手，市場呈現冷熱兩樣情。

5小時前

曝1周少賣30億「全被股市吸走」　祝文宇：就像大型賭場

「從小就被教育不要賭博，但現在股市就像大型賭場，好可怕！」愛山林（2540）董事長祝文宇表示，若未來股市跌下來，房市一定會好。當前公司代銷交易量確實下滑許多，第七波管制前一週可賣30~40億元，現在只剩約10億元，但愛山林已轉型為建商，今年開始迎完工入帳潮。

6小時前

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴董座點高雄2區將站百萬單價

「這波房市不是自然景氣循環，而是被人為打壓，就像彈簧一樣，壓得越久，未來反彈力道就越大。」欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。

7小時前

【雙標貓貓】男友摸一秒哈氣，原PO一碰瞬間變回委屈小可愛！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

央行沒鬆綁建商爆氣！　大老傳被..

租金漲3倍逼退「熱浪島」　接手..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

才搬出去3年「房間已被清空」　..

買4千萬房寵兒卡關！　富爸媽頭..

砸3.5億蓋單人隧道　保時捷三..

11年沒住過！　范瑋琪鄰居開價..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

台積電題材燒進沙崙　營造大老：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕..

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一..

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈..

「全台最大店」吸走人氣？楠梓1..

「買貴退差價」釀風暴　建築公會..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

台積電救不了！高大千坪地3度流..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366