剛登錄興櫃！　「繼光香香雞」台中旗艦店熄燈告示：轉角再見

▲香繼光（7418）以每股參考價84元登錄興櫃，但位於中山路上的旗艦總店宣告租約到期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

發跡於台中、創立超過50年的「繼光香香雞」，母集團香繼光（7418）以每股參考價84元登錄興櫃，成為觀光餐旅產業的生力軍，但位於中山路上的旗艦總店則宣告租約到期，貼出「下個轉角再相見」公告。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

「繼光香香雞」起源於中區繼光街上的一輛夜市小餐車，2021年搬離繼光街到300公尺外的中山路上，進駐的中區原「中光肥皂工廠」。建築研究愛好者說，「這棟建物由建築師林文章設計，頂樓有4位銅鑄音樂家、且為白色弧形外觀，亦位於知名景點『宮原眼科』旁，指名度相當高。」

實登揭露，「繼光香香雞」於2020年以月租15萬元，租下1樓約98.29坪面積。此外，該棟建築3樓租戶也同樣大咖，為米其林一星餐廳「澀Sur」，月租僅3.5萬元，不及1樓繼光香香雞的1/4。

▲中山路上的「繼光香香雞」旗艦總店宣告租約到期，貼出「下個轉角再相見」公告。（圖／記者陳筱惠翻攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「中區租金長期呈現冷熱兩端的結構性落差，『宮原眼科』、綠川一帶因觀光人潮集中，角間店面月租可達8至12萬元，條件好的甚至喊到15萬元以上，但往外延伸一個街廓，租金往往腰斬，空置率也明顯偏高。」

在興櫃當日，香繼光董事長黃宏偉展望下半年，他認為自有品牌與代理品牌具備淡旺季互補優勢，對後市維持審慎樂觀看法。第3季可望受惠暑假外帶消費旺季，帶動繼光香香雞等品牌來客成長，未來營運成長動能將來自新展店、新代理品牌導入、既有門市營運效率提升及海外授權市場持續擴張，朝營收與獲利穩健成長目標邁進。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼

▲從街頭小吃到興櫃的香繼光，成為餐飲生力軍。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）