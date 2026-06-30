「買貴退差價」釀風暴　建築公會示警：勿造成非理性恐慌





▲近期台中市部分個案建案祭出「買貴退差價」，引發討論，也讓臺中市不動產建築開發商業同業公會出面發聲。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期台中市部分個案建案祭出「買貴退差價」，引發討論。對此，臺中市不動產建築開發商業同業公會也出面，呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作造成市場誤判與非理性恐慌。

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒指出，「目前整體不動產市場確實受到中央銀行信用管制、金融授信趨嚴、房貸排撥時間拉長及消費者觀望氣氛升高等因素影響，交易速度放緩已屬全國性現象，但市場並非外界所形容的全面性崩跌。」

謝麟兒強調：「若市場過度聚焦個案價格操作，甚至形成相互競價、非理性讓利風氣，除可能誤導消費者預期外，也恐影響已購客戶權益與整體金融授信穩定，對產業發展並非正向。」

▲公會指出市場過度聚焦個案價格操作，甚至形成相互競價、非理性讓利風氣，除可能誤導消費者預期外，也恐影響已購客戶權益。（圖／記者陳筱惠攝）

公會雖點到為止，不過市場對於公會發聲持正反不一意見，有開發商認為：「產業共同維持才能讓淒慘的房市裡有向心力，在艱困期也應共體時艱。」不過反對意見則認為：「不聰明，房地產買賣屬於自由市場機制，部分小型開發商已經撐不下去帶建照賣地了，市場有人要降價甚至要賠錢出售，也是個人（公司）意願。」

《地產詹哥老實說》EP315／央行實質鬆綁「想都別想」？ 專家揭自住客最後籌碼