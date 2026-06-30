台積電救不了！高大千坪地3度流標　5.37億買家押小港

▲高市地政局Q2土地標售30日開標，共收7封標單，6筆標出4筆、標脫率66.7%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電光環也救不了？ 高市地政局Q2土地標售30日開標，共收7封標單，6筆標出4筆、標脫率66.7%。其中楠梓高大特區近千坪住宅地，以相同底價3度叩關仍流標；小港近千坪商業地則由林姓自然人以5.37億元入手，市場呈現冷熱兩樣情。

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高市地政局30日進行Q2土地標售開標，共推出小港、楠梓及仁武共6筆土地，共收7封標單，6筆土地標出4筆、標脫率66.7%，總標售金額5億9983萬元。

其中，最受矚目的第6標楠梓高大特區千坪地，使用分區為住3，標售底價5億5199萬0110元，換算每坪約55.2萬元。該筆土地去年第3季、第4季連續2次流標，第4季重推時，調降總價約4925萬元，希望提高建商投標意願，不過仍未成功。本季維持相同底價再度推出，最終仍無人投標，寫下連3次流標紀錄。

另一筆受矚目的小港第89期重劃區千坪地，使用分區為商3，標售底價5億3379萬6240元，換算每坪約54.9萬元。本次吸引1封標單，由林姓自然人以5億3700萬2000元得標。據查，林姓自然人為敬裕工程董事、豐裕投資負責人。根據《台灣公司網》資料，敬裕工程主要從事地下室安全措施、連續壁、擋土牆等工程，具營造背景。

本次競爭最激烈的標的，則是仁武安樂三街85坪住宅地，共吸引4封標單競逐，最後由華舜建設開發以2119萬元得標，溢價率22.42%。

▲2026年Q2土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產企研部。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

大高雄不動產開發公會榮譽理事長洪光佐表示，高大特區土地連3度流標，關鍵並非單純總價門檻高，因為小港商業地同樣總價逾5億元仍順利標脫，真正差異在於後續開發型態與市場競爭。高大特區為住宅用地，建商若取得後仍須面對北高雄近年新案供給多、同質產品競爭激烈，以及目前預售買氣降溫等壓力，因此出手更審慎。

洪光佐分析，高大特區雖有台積電、橋頭科學園區等科技題材，但近年北高雄房價已累積一波漲幅，區域內新案仍需時間去化，加上央行祭出信用管制，即使地段有題材，建商受限貸款壓力，也不一定願意投標。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，南高雄雖然近年題材較少，但該基地鄰近小港森林公園，周邊生活機能逐漸成熟，加上附近新案陸續交屋，帶來穩定人口移入，因此仍吸引買方以接近底價、僅加價320萬元布局。

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