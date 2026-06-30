政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈買氣逐步升溫

▲台中南屯精華地段的五期與八期房市，在歷經政策調整與市場盤整後，近期傳出買氣逐步回溫訊號。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中南屯精華地段的五期與八期房市，在歷經政策調整與市場盤整後，近期傳出買氣逐步回溫訊號。業者指出，隨著市場不確定性降低，加上房貸與政策環境趨於穩定，自住與剛性需求重新進場，帶動兩大成熟生活圈詢問度明顯回升。

位於文心森林公園周邊的南七期，一路延伸至八期重劃區，長期以綠地優勢與品牌建商規劃著稱，產品多為大坪數住宅與高總價產品。雖然總價門檻仍高，多數落在3000萬元以上，但近期市場信心回溫後，換屋族與高資產族群看屋意願提升，帶動成交討論度增加。

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▲台中南屯精華地段的五期與八期房市，擁有商業機能、豐富綠地與乾淨整齊的道路系統，成為不少台中人指定居住區。（圖／記者陳筱惠攝）



相較之下，五期市場以成熟機能與高CP值中古產品為主，屋齡多在30年上下，但因生活機能完整、商圈成熟，加上價格相對親民，成為首購族與年輕家庭回流重點區域。兩房含車位產品約800萬至900萬元，三房約1000萬至1200萬元，持續吸引自住買盤進場。

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東森房屋南屯好市多加盟店協理唐紹恒指出：「五期與八期由於重劃得早，主要幹道串聯下，形成高度成熟的雙核心生活圈，具備學區、公園與商業機能優勢，即便市場修正期間仍維持穩定需求，如今在信心回升帶動下，市場動能更為明顯。」

▲東森房屋南屯好市多加盟店協理唐紹恒觀察，目前市場以自住與剛性需求為主力，買方可多趁屋主心態明顯軟化，市場修正期時勇敢進場議價。（圖／業者提供）

價格方面，五期單價(含車價）約落在每坪28萬至33萬元，其中熱門路段包含南屯路、大墩路、東興路，八期則依產品條件差異明顯，屋齡較高產品約40萬至50萬元，新案或品牌建商產品則可達60萬元以上。唐紹恒分析，雖然價格未出現大幅上揚，但「量先於價」的回溫格局已逐步成形。

唐紹恒觀察：「目前市場以自住與剛性需求為主力，占比達8成，投資買盤明顯降溫。不過在政策趨於穩定後，近期詢問度已有回升跡象，買方可多趁屋主心態明顯軟化，市場修正期時勇敢進場議價。」

唐紹恒也說：「台中南屯五期與八期兩區雖同屬成熟生活圈，但產品型態與價格帶明顯分歧，呈現同生活圈、不同市場的結構。但都屬市中心最具抗跌性的成熟住宅區，在政策穩定與剛需回流帶動下，市場正從觀望期轉向理性進場，房市信心呈現逐步修復趨勢。」

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