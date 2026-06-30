蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7～9間房」　網：身價破億正常

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／yga0721）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因將日本街頭似顏繪畫家的作品拿來與AI生成圖比較，還發起網路投票，引發不尊重創作者的批評。不只台灣網友砲轟，連日本媒體也關注報導。雖然蔡阿嘎事後拍片道歉，但後續處理態度仍引發反彈。甚至有網友架設抵制網站，目前已有超過15萬人響應，但就有網友認為，以蔡阿嘎的財力，可能不受影響。

蔡阿嘎經營YouTube多年，是台灣早期崛起的百萬訂閱創作者之一，頻道累積大量流量，除了影片分潤，還有代言、業配、活動邀約等收入來源。

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蔡阿嘎財力驚人 提過「在台北有7至9間房」

過去他也曾在社群提到，自己在台北市擁有7至9間房產，加上與妻子二伯共同經營電商品牌，近年營業額表現亮眼，因此外界普遍認為他的財務實力相當雄厚。甚至去年蔡阿嘎陷入前員工蘿拉「AB合約」風波時，公司照樣發放員工福利，並未發生財務危機，顯見公司資本充足。

另外，過去曾有網友在PTT發文討論蔡阿嘎「是不是超有錢」，當時不少網友就留言表示，「台灣YT祖師爺等級」、「頂級YT都是上億吧」、「台灣前1%的YT，你以為？」「算是這產業第一批吃到螃蟹的人，而且做很久」、「員工分紅都百萬計。」

抵制連署「突宣告終止」 發起人：遭扭曲

針對蔡阿嘎的風波，網友27日成立了「我抵制與蔡阿嘎合作品牌」的連署網站，列出約20個曾與蔡阿嘎合作的品牌，並詳細記錄其過往爭議，短短數日內，吸引超過15萬人連署表態抵制。然而，30日早上8點半，該網站的所有互動功能已正式關閉，發起人發表聲明表示，基於蔡阿嘎已公開道歉，連署活動的目的已經達成。

此外，聲明中提到，連署活動的初衷是針對商業行為進行監督，而非引發社會對立與仇恨，但近期有心人士將原本單純的商業監督行為扭曲為對立工具，甚至引發煽動性言論，這與連署初衷背道而馳，為此決定終止活動。這場風波自爆發以來，不僅讓蔡阿嘎遭受大量批評，更有網友指控他動員「嘎家軍」反擊，導致形象受損。