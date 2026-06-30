「全台最大店」吸走人氣？楠梓13年牛排館熄燈　地主曝真相

▲2013年開幕、經營已13年的知名連鎖牛排「我家牛排」楠梓店，日前悄悄熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

天天高朋滿座，卻還是關門！2013年開幕、經營已13年的「我家牛排」楠梓店，日前悄悄熄燈，連店名招牌都已拆下，引發不少在地人討論。據查，房東為城揚集團，該公司也證實，店面將重新招租，月租金12萬元。

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「我家牛排」創立於1989年，是台灣老字號平價牛排連鎖品牌，以排餐搭配自助沙拉吧打開知名度。楠梓店位於建楠路，2013年開幕，已陪伴在地民眾長達13年。

今年初全台最大「我家牛排」高雄同盟旗艦店開幕，一開幕就掀起排隊風潮，也讓不少楠梓人直言，「相同價錢當然去沙拉吧更大、品項更多的旗艦店吃。」因此楠梓店歇業，也引發在地人猜測是否受到旗艦店瓜分人流影響。

▲城揚建設集團以楊姓自然人名義一口氣入手3間店面，地坪合計455.5坪，總價達2億7297.8萬元。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店2019年由城揚建設集團以楊姓自然人名義入手，當時成交價5880萬元，該店地坪98坪。而旁邊的「主幼商場」楠梓店、「卡布義式料理」也在2019年同年成交，總價分別為1億8551.8萬元、2866萬元，當時城揚一口氣入手3間店面，地坪合計455.5坪，總價達2億7297.8萬元，換算土地單價約每坪59.9萬元。

城揚集團副總許承凱表示，該店生意不差，歇業主因是長期缺工，加上二代沒有接班意願，「最後決定結束營業。」目前店面將重新招租，月租金開出12萬元。

▲我家牛排楠梓店熄燈。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店店東王仁男表示，楠梓火車站生活圈近年受台積電設廠、橋頭科學園區等利多帶動，店面及土地價值持續攀升。建楠路為區域主要商圈，沿線商家林立，聚集各大連鎖品牌，並串聯楠梓火車站，商業機能成熟，沿線大坪數店面月租10萬元以上已逐漸成為市場行情，因此地主重新開出每月12萬元租金，符合目前行情。

王仁男指出，楠梓火車站周邊商業土地釋出稀少，周邊多為屋齡40年以上老透天，在產業題材與交通優勢帶動下，具完整街廓、可整合開發的基地更顯稀有。目前區域土地行情已明顯墊高，精華路段土地單價約每坪60~70萬元，若具危老或整合開發條件，價格仍具支撐。

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