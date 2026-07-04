還有人要買房？　第一線代銷揭「股房連動」密碼

▲全民瘋股，還有人要買房子嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

全民瘋股，還有人要買房子嗎？代銷業者表示，近來市場出現「股房連動」密碼，當股市震盪修正時，看屋人數就增加，房市仍有置產需求，尤其是桃園以北地區。

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寶麟廣告副總管清智表示：「股市暢旺，觀察這幾個月來台股大多頭當中，只要出現較大幅度的修正回檔，當週賞屋人數都明顯較多，部分股市資金獲利了結後，還是會轉向實體資產的不動產市場。」

管清智表示：「現在房市的確沒有投資客，沒有那種想要短期賺價差的投資客，但看好中長期房市發展的置產客仍然存在，且以桃園地區來看，占比達5~6成，具發展潛力的區域仍受資金關注。」

管清智表示：「房市經過近2年來的沈澱，這段時間部分區域、部分個案價格也出現修正，現在房市最差的時刻已經過去。

管清智表示：「Q2央行管制不動，上一季針對第二戶貸款放鬆1成，有些人說多1成無感，但其實現在的市場環境可說是『多了6成』。」

他進一步說明：「前年919，第七波管制上路時，銀行放貸非常非常嚴格，雖然央行的管制是第二戶貸5成，但實務上很多消費者難貸到，而現在水龍頭適度轉開，第二戶基本上都貸得到，所以過去與現在，是0與6成的差距。」

▲市場期待股市資金流到房市。（示意圖／記者湯興漢攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「市場期待股市資金流到房市，以目前來看，高資產族群、台北市中心的中高總價產品較為明顯。」

而關於未來房市展望，曾敬德直言：「除了看股市及經濟發展，也要關注房市管制措施有沒有繼續鬆綁，但以現在來看，交易量已有落底、築底的趨勢。」

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