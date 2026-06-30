櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕人狂敲門　退房時業者態度更毛

▲據原PO描述，其二女兒當時獨自赴台北旅遊，入住飯店第3晚約深夜11點多，房門突然傳來急促敲門聲。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

獨自出國旅遊除了欣賞異地風景與體驗文化，住宿安全同樣是旅程中不可忽視的一環。1名日本網友昨（29日）在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件，引發大量海外網友關注與討論，也掀起對飯店安全管理與旅宿防護機制的再度檢視。

據原PO描述，其二女兒當時獨自赴台北旅遊，入住1間評價良好、需以房卡感應電梯進出的高級飯店。未料入住第3晚約深夜11點多，房門突然傳來急促敲門聲。女兒起初上前查看時，意外發現房門並未完全關緊，呈現半開狀態，讓她當下已感到異常。

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她原以為可能是飯店人員或鄰房住客的提醒，因此先行將房門關妥並上鎖。然而在安靜下來後，走廊卻持續傳來敲門聲，且聲響由遠至近、再逐步遠去，節奏異常。女兒透過貓眼觀察，赫然發現1名陌生人影正沿著走廊逐一敲門，行為相當不尋常。

情況隨後升級，該人影在逐間敲門後，甚至開始轉動部分房門門把，傳出明顯的金屬碰撞聲響，讓整條走廊氣氛瞬間變得緊張。女兒隨即聯絡飯店櫃檯求助，櫃檯人員回應將立即派員巡查，並提醒她留在房內、切勿開門或外出。

在等待支援期間，該名可疑人士仍持續在走廊活動，使女兒高度緊張。為加強自我保護，她將行李箱推至門後作為阻擋，並以簡易方式固定門把，設法增加門鎖遭外力開啟時的警示效果，以求提升安全性。之後在高度疲憊與驚嚇交錯的狀態下才勉強入睡。

▲原PO在社群平台X分享其女兒獨自入住台北市某知名飯店時，遭遇深夜驚魂事件。（翻攝自X）

事件曝光後迅速在網路上發酵，引發大量討論。不少網友對當事人的冷靜應對表示驚訝，認為其具備高度危機意識，也有人分享類似經驗，包括在日本及其他地區曾遇過醉客誤闖樓層、逐間敲門等情況，並強調深夜飯店走廊確實可能出現各類突發狀況。

同時，也有旅客指出，類似事件未必涉及犯罪意圖，可能包含醉酒旅客誤闖樓層、找人找錯房，甚至少數情況為特殊行業人員誤入等，但無論原因為何，深夜無差別敲門行為都足以造成住客心理恐慌。

不過，事件引發更大爭議的焦點，落在飯店事後處理方式。原PO指出，女兒於隔日退房前，飯店方面並未主動說明事件經過，也未進一步安撫或提供交代，引發部分網友質疑其危機應對與後續溝通是否有所不足。

不少旅宿業觀察者與資深旅客也藉此提醒，飯店房門即便具備門鎖與感應系統，仍可能因未確實關閉或機構角度問題出現安全隱患，入住後務必再次確認門鎖狀態。同時在面對可疑敲門時，保持警覺、避免開門並及時通報櫃檯，仍是最基本也最重要的自我保護原則。

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