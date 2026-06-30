ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕人狂敲門　退房時業者態度更毛

常見的飯店老毛病，你是不是也曾被困擾過呢？（圖／達志／示意圖）

▲據原PO描述，其二女兒當時獨自赴台北旅遊，入住飯店第3晚約深夜11點多，房門突然傳來急促敲門聲。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

獨自出國旅遊除了欣賞異地風景與體驗文化，住宿安全同樣是旅程中不可忽視的一環。1名日本網友昨（29日）在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件，引發大量海外網友關注與討論，也掀起對飯店安全管理與旅宿防護機制的再度檢視。

據原PO描述，其二女兒當時獨自赴台北旅遊，入住1間評價良好、需以房卡感應電梯進出的高級飯店。未料入住第3晚約深夜11點多，房門突然傳來急促敲門聲。女兒起初上前查看時，意外發現房門並未完全關緊，呈現半開狀態，讓她當下已感到異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她原以為可能是飯店人員或鄰房住客的提醒，因此先行將房門關妥並上鎖。然而在安靜下來後，走廊卻持續傳來敲門聲，且聲響由遠至近、再逐步遠去，節奏異常。女兒透過貓眼觀察，赫然發現1名陌生人影正沿著走廊逐一敲門，行為相當不尋常。

情況隨後升級，該人影在逐間敲門後，甚至開始轉動部分房門門把，傳出明顯的金屬碰撞聲響，讓整條走廊氣氛瞬間變得緊張。女兒隨即聯絡飯店櫃檯求助，櫃檯人員回應將立即派員巡查，並提醒她留在房內、切勿開門或外出。

在等待支援期間，該名可疑人士仍持續在走廊活動，使女兒高度緊張。為加強自我保護，她將行李箱推至門後作為阻擋，並以簡易方式固定門把，設法增加門鎖遭外力開啟時的警示效果，以求提升安全性。之後在高度疲憊與驚嚇交錯的狀態下才勉強入睡。

1名日本網友昨在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件。（翻攝自X）

▲原PO在社群平台X分享其女兒獨自入住台北市某知名飯店時，遭遇深夜驚魂事件。（翻攝自X）

事件曝光後迅速在網路上發酵，引發大量討論。不少網友對當事人的冷靜應對表示驚訝，認為其具備高度危機意識，也有人分享類似經驗，包括在日本及其他地區曾遇過醉客誤闖樓層、逐間敲門等情況，並強調深夜飯店走廊確實可能出現各類突發狀況。

同時，也有旅客指出，類似事件未必涉及犯罪意圖，可能包含醉酒旅客誤闖樓層、找人找錯房，甚至少數情況為特殊行業人員誤入等，但無論原因為何，深夜無差別敲門行為都足以造成住客心理恐慌。

不過，事件引發更大爭議的焦點，落在飯店事後處理方式。原PO指出，女兒於隔日退房前，飯店方面並未主動說明事件經過，也未進一步安撫或提供交代，引發部分網友質疑其危機應對與後續溝通是否有所不足。

不少旅宿業觀察者與資深旅客也藉此提醒，飯店房門即便具備門鎖與感應系統，仍可能因未確實關閉或機構角度問題出現安全隱患，入住後務必再次確認門鎖狀態。同時在面對可疑敲門時，保持警覺、避免開門並及時通報櫃檯，仍是最基本也最重要的自我保護原則。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
J人福音！日本環球影城9月新制上路　門票動態調價「越晚買越貴」
南韓棒球賽失控！惡劣應援喊「去星巴克」羞辱光州選手　網怒：永久禁選秀
「像娃娃用完就丟」20歲妹子淚訴遭網友硬上！處女膜驗出舊裂傷　最終結局竟神反轉

關鍵字：平台X台北旅遊飯店鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕人狂敲門　退房時業者態度更毛

獨自出國旅遊除了欣賞異地風景與體驗文化，住宿安全同樣是旅程中不可忽視的一環。1名日本網友昨（29日）在社群平台X分享，其女兒在台北市某知名飯店獨自住宿時遭遇深夜驚魂事件，引發大量海外網友關注與討論，也掀起對飯店安全管理與旅宿防護機制的再度檢視。

16分鐘前

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一家獨佔　她心碎租房！

一名女網友日前向律師蘇家宏求助，指出母親過世後留下一棟百坪的大樓住宅，由父親、大哥、二哥與她四人共同繼承，每人持分四分之一；不料，在母親過世約一個月後，二哥與二嫂開始頻繁因為生活瑣事找麻煩，甚至在孩子面前對她進行言語暴力。為了保護孩子，她無奈選擇搬離並在外租屋，獨自承受龐大的經濟壓力，而二哥一家四口隨後獨佔了整棟大房子，卻僅願意負擔水電、瓦斯及管理費。

54分鐘前

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈買氣逐步升溫

台中南屯精華地段的五期與八期房市，在歷經政策調整與市場盤整後，近期傳出買氣逐步回溫訊號。業者指出，隨著市場不確定性降低，加上房貸與政策環境趨於穩定，自住與剛性需求重新進場，帶動兩大成熟生活圈詢問度明顯回升。

1小時前

「全台最大店」吸走人氣？楠梓13年牛排館熄燈　地主曝真相

天天高朋滿座，卻還是關門！2013年開幕、經營已13年的「我家牛排」楠梓店，日前悄悄熄燈，連店名招牌都已拆下，引發不少在地人討論。據查，房東為城揚集團，該公司也證實，店面將重新招租，月租金12萬元。

2小時前

「買貴退差價」釀風暴　建築公會示警：勿造成非理性恐慌

近期台中市部分個案建案祭出「買貴退差價」，引發討論。對此，臺中市不動產建築開發商業同業公會也出面，呼籲產業界應共同維護市場秩序與消費信心，避免因短期操作，造成市場誤判與非理性恐慌。

3小時前

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊：這群人才是「政策孤兒」

新青安貸款推出後帶動首購市場熱度，但也因利息補貼由政府編列預算支應，是否出現「補貼錯置」持續引發討論。景文科技大學財務金融系副教授章定煊也在臉書直接開轟，「新青安2.0是劫貧濟富的政策！」。

4小時前

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7～9間房」　網：身價破億正常

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因將日本街頭似顏繪畫家的作品拿來與AI生成圖比較，還發起網路投票，引發不尊重創作者的批評。不只台灣網友砲轟，連日本媒體也關注報導。雖然蔡阿嘎事後拍片道歉，但後續處理態度仍引發反彈。甚至有網友架設抵制網站，目前已有超過15萬人響應，但就有網友認為，以蔡阿嘎的財力，可能不受影響。

4小時前

台積電救不了！高大千坪地3度流標　5.37億買家押小港

台積電光環也救不了？ 高市地政局Q2土地標售30日開標，共收7封標單，6筆標出4筆、標脫率66.7%。其中楠梓高大特區近千坪住宅地，以相同底價3度叩關仍流標；小港近千坪商業地則由林姓自然人以5.37億元入手，市場呈現冷熱兩樣情。

5小時前

曝1周少賣30億「全被股市吸走」　祝文宇：就像大型賭場

「從小就被教育不要賭博，但現在股市就像大型賭場，好可怕！」愛山林（2540）董事長祝文宇表示，若未來股市跌下來，房市一定會好。當前公司代銷交易量確實下滑許多，第七波管制前一週可賣30~40億元，現在只剩約10億元，但愛山林已轉型為建商，今年開始迎完工入帳潮。

6小時前

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴董座點高雄2區將站百萬單價

「這波房市不是自然景氣循環，而是被人為打壓，就像彈簧一樣，壓得越久，未來反彈力道就越大。」欣巴巴事業（9906）30日召開股東會，董事長黃烱輝預言，高雄未來10年內將出現單價百萬元住宅，最有機會率先站上的就是農16及亞灣。

7小時前

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

央行沒鬆綁建商爆氣！　大老傳被..

租金漲3倍逼退「熱浪島」　接手..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

才搬出去3年「房間已被清空」　..

買4千萬房寵兒卡關！　富爸媽頭..

砸3.5億蓋單人隧道　保時捷三..

11年沒住過！　范瑋琪鄰居開價..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

台積電題材燒進沙崙　營造大老：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

櫻花妹台北飯店驚魂！深夜遇神祕..

百坪大宅「4人共有」卻被二哥一..

政策盤整信心回檔　南屯雙生活圈..

「全台最大店」吸走人氣？楠梓1..

「買貴退差價」釀風暴　建築公會..

批新青安2.0劫貧濟富　章定煊..

蔡阿嘎財力驚人！提過「北市擁7..

台積電救不了！高大千坪地3度流..

曝1周少賣30億「全被股市吸走..

「房市壓越久反彈越高」　欣巴巴..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366