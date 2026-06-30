限期使用39年　安平港第一排飯店宅單價曝光





▲亞果遊艇的台南安平遊艇城第3期「安平港鴻居HOMM ANPING HARBOUR」30日上樑，規劃地上9層、地下1層，共117戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／台南報導

台南「非所有權宅」10根指頭數得出來，過去話題幾乎都在平實營區，版圖首度燒進安平港首排。亞果遊艇的台南安平遊艇城第3期「安平港鴻居HOMM ANPING HARBOUR」30日上樑，其中「鴻居苑HOMM RESIDENCES」為使用權住宅，規劃46~75坪，開價3字頭。

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亞果遊艇30日舉行安平遊艇城第3期上樑典禮，3期規劃「安平港鴻居酒店」及「鴻居苑」長租式飯店居所，酒店預計在2028年開幕、「鴻居苑」2027年底完工。

其中，「鴻居苑」位於安平區亞果遊艇城第3期開發區，具安平港第一排景觀，規劃地上9層、地下1層，共117戶，為使用權住宅，年限為39年，地主為港務公司，訴求以約一般產權住宅6成房價可入手，完工後由悅榕集團負責飯店管理，主打一戶一海景、全天候飯店式管理及養生照護機能，開價3字頭。

值得注意的是，「鴻居苑HOMM RESIDENCES」採使用權住宅模式，民眾依契約取得一定期間的居住使用權，沒有土地、建物所有權，因此權利內容與一般住宅有所差異。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，該案結合遊艇、旅宿、養生與長住需求，希望打造台南首見海洋生活複合式開發案，吸引退休、度假及長期旅居客層。

▲安平遊艇城第3期舉行上樑典禮，台南市長黃偉哲（右四）、台鋼集團會長謝裕民（左四）、亞果遊艇集團董事長侯佑霖（右五）等人出席。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南地上權住宅供給相當稀少，多集中在東區平實營區，包括「清景麟夢公園」、「艾美新時代」等案。根據實登，2案均價皆站穩3字頭，最高成交單價已達每坪42.37萬元。

顛覆傳統台南人印象，佘光宗說：「只要地段條件夠強，地上權住宅仍有一定市場接受度。」不過他也提醒，民眾購買前仍應充分了解使用權住宅的權利內容、契約年限及未來轉讓方式，再評估是否符合自身需求。

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