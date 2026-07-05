招生1年就停招　雲林「神秘鬼屋學校」1.7億進11拍

▲位在雲林縣林內鄉台三線旁、被當地人稱為「神祕鬼屋學校」的私立益新工商將進入第11拍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

位在雲林縣林內鄉台三線旁、被當地人稱為「神祕鬼屋學校」的私立益新工商，2024年，1.78萬坪的校地，共計9塊地與芒果樹、香蕉樹、黑板樹等植物，以3.9億元進入法拍市場。歷經多次流標，7月9日將再以底價1.71億元，進行11拍。

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益新工商其近萬坪的校地與校舍，受到清算淪入法拍市場，最初以3.9億元進入法拍市場，如今歷經了11拍（含多次流標、重設案號後再拍），底價僅剩1.71億元。

這座創下「招生一年就停招」奇特紀錄的學校，因其背景複雜、實用性低，寬頻房訊發言人徐華辰認為：「該校區座落近海偏鄉，目前底價1.7億元，繼上一次第9拍應買底價1.5994億元依然流標，這次預估要順利標出的希望依舊十分渺茫。」

回顧益新工商的歷史，該校與雲林大成商工、嘉義嘉南高中同屬一個家族創辦。2000年高職聯招時，益新工商原本預計招收207個名額，沒想到最後僅有2名學生登記；隔年第一屆正式招生，最終也僅勉強招收到10多名學生。

由於招生人數慘不忍賭，嚴重不符經濟效益，加上學校隨即爆發財務危機、資金疑遭挪用等弊案，校方在短短一年後便宣布停辦，並輔導當時在校的十多位學生轉學。而雲林林內鄉這棟剛蓋好不久的三層樓水泥校舍，只使用了短短一年，便被迫拉下鐵門，創下了「招生一年即停招」的短命紀錄。

▲益新工商1.78萬坪的校地，最初以3.9億元進入法拍市場，7月9日11拍底價僅剩1.71億元。（圖／翻攝自Google Maps）

校園荒廢超過20年，校舍內部雜草叢生，外觀看過去陰森恐怖。比起當年的辦學歷史，更讓它聲名大噪的是網路上流傳的各種靈異傳聞，甚至曾有逃兵在此自縊，使得該地在法拍公告中也出現備註，成為大膽網友口中的「廢墟探險聖地」。

對此，住商不動產中區協理賴萬指出：「此案雖占地高達1.7萬坪，且又有約3層樓共約782坪校舍，使用面積廣大，但由於該處荒廢已20餘年，又有非自然然身故案件，多年來在地亦有不少繪聲繪影的傳聞傳出。」

賴萬認為：「雲林為高齡化重鎮，對校地需求日益降低，整體而言，此案總價較高，且需重建與清理成本，研判應會成萬年流標案件；不過，近年有部分廢棄校地，會吸引宗教團體進駐，不管是作為休息道場或佛寺，如該處經多次流標後，底價不停下殺，吸引到宗教團體進駐，或許能讓此地重啟開發。」

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