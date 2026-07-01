狂玩諧音梗！　新店中古社區爆紅吸170萬人關注

▲一則Threads文爆紅，吸引170多萬次關注，新店竟有一中古華廈社區叫做「新店感應大廈」 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

台灣人愛玩諧音梗，社區名也不例外。一則Threads文爆紅，吸引170多萬次關注，新店竟有一中古華廈社區叫做「新店感應大廈」，留言串也掀起一波熱議，網友們各種供梗，相當逗趣。

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台灣人愛玩諧音梗，不只出現在店家名，一些建案社區名稱不管有心無意，也時常看到令人會心一笑的名稱。像是近來萬華區新建案「橡樹貴麗」的台語諧音就在網上掀起熱烈討論。

而中古社區更是有許多諧音梗，近期一篇Threads文爆紅，吸引170多萬次關注，新北市新店區竟然有一個社區叫做「新店感應」大廈，並斗大貼在社區入口處，笑翻網友。

留言區也相當精彩，網友紛紛貼上照片，其中不乏過去就在網上曝光過的「諧音」社區名，包括「耀您館」、「常景錄」、「城易迅」等等。

此外還有包括：「維多利亞陞廈」、「高巢家庭社區」、「稀麗仁七」、「大家住易」、「品值寶鎮」、「景舞極」、「大賺戒」等等。

▲「新店感應」大廈奇葩在網上掀起熱議。（圖／翻攝自Threads）

本次串文受到熱烈討論的「新店感應」社區，其位於北新路二段巷內，屋齡28年，為地上8層的華廈社區，據《樂居網》資料顯示，總戶數約達150戶，規模不小。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，「新店感應」雖然位於巷內，但非常靠近北新路，且步行到捷運七張站僅需3分鐘，並緊鄰北新國小，地段條件相當不錯，成交價已達7字頭水準，小坪數戶別更在去年以每坪79萬元創下社區新高價。

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示，諧音梗建案近年較少出現，其較容易出現在中南部的小案子，或是一些主打首購族、訴求活潑感的個案，「但實務上也有一些個案沒想太多，或是說命名時『想得不夠多』，無心地變成諧音建案。」

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