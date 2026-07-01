前屋主慘賠2.5億！　實登揭「帝寶傳奇戶」5.2億賣出

▲仁愛路豪宅「帝寶」21樓傳奇戶以5億2388萬元轉手交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

仁愛路豪宅「帝寶」21樓傳奇戶賣了9年，終於賣掉了。最新實登價碼出爐，總價5億2388萬元，拆算單價192.01萬元，對比賣家在2017年5月的取得總價7億7588萬元，等於賠售2.52億元、跌幅高達32%。

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仁愛路豪宅「帝寶」D棟21樓戶被封為「帝寶傳奇戶」，名媛陸勝文2017年時以總價7.76億元、每坪290萬元，出售給鄭姓富商，鬧出「假買賣、真詐貸」事件，最終都不起訴，但也成為媒體焦點。

鄭姓富商取得後，陸續都有委售紀錄，曾開價8.38億元，其後降到7.75億元仍沒賣掉。先前《ETtoday新聞雲》報導，該戶又轉由台灣金服標售，底價6.5億元，在官網悄悄在打上「賀成交」，這戶賣了9年終於賣掉了，買方是花蓮謝姓自然人，以無貸款買進。

最新實價登錄出爐，該戶權狀316.43坪，成交總價5億2388萬元，拆算單價192.01萬元。對比賣家在2017年5月的取得總價7億7588萬元，等於賠售2.52億元、跌幅高達32.48%。

大師房屋董事長陳建慶表示：「『帝寶』屋齡已達20年，社區總戶數多，近年在層峰市場選擇多樣的競爭下，轉手去化狀況稍微辛苦，成交價也出現修正，而本次討論的21樓戶面積大、總價高，成交單價190~200萬元符合行情認知。」

▲觀察台北市一些頂級豪宅即便屋齡新，但也只能慢慢去化。（圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，政府政策對豪宅市場不友善，限貸條件已降至3成，觀察台北市一些頂級豪宅即便屋齡新，但也只能慢慢去化，帝寶身為「資深豪宅」，雖然成交價碼對比過去下滑不少，但成交近200萬元單價仍可說是「寶刀未老」。

此外，黃舒衛觀察，在股市經歷了一波大多頭後，豪宅交易量有出現上升跡象，尤其是這種無貸款交易。

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