最火科技題材區熄火　高雄預售屋跌幅榜曝光

▲今年Q1高雄預售屋成交單價出現明顯分化，跌幅前3名全是近年最火熱的科技、建設題材區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去幾年高雄哪裡最會漲，現在可能跌得最明顯。台灣房屋統計顯示，Q1高雄預售屋成交單價出現明顯分化，跌幅前3名全是近年最火熱的科技、建設題材區，包括前鎮、左營、岡山。其中亞灣所在的前鎮區均價從每坪43.3萬元降至35.7萬元，年跌17.4%居冠。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心統計Q1高雄預售屋單價變化，與去年同期相比，單價跌幅前3名，依序為前鎮區17.4%、左營區12.5%、岡山區9.7%；反觀漲幅前5名則由新興區以16.9%居冠，其次為前金區15.4%、橋頭區11.5%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，漲幅最高的新興區屬成熟商圈，可開發土地有限，目前市場僅約3個預售案。其中，美麗島商圈指標案「中山鉑悦」主打小宅，總價約1300~1400萬元，第一季均價維持5字頭，吸引首購與置產族進場，也推升整體區域行情。

▲2026Q1高雄預售屋單價變化。資料來源：實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於跌幅最大的前鎮區，高雄市仲介公會監事召集鄭啟峯認為，「受亞洲新灣區及重大建設等利多帶動，新案價格快速攀升，不少個案甚至挑戰6字頭，在市場買氣降溫、投資買盤退場後，加上部分外圍建案讓利，拉低整體成交單價，使區域跌幅居冠。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，「目前建商全面降價的情況仍不普遍，多數仍透過調整付款條件、工程期優惠、讓利特定戶別，或由低樓層、小坪數產品成交帶動去化。因此平均成交單價出現修正，不代表所有建案同步降價。」

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤