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獨／西門町H＆M傳年底撤出　房東月開1700萬招租

記者項瀚／台北報導

西門町地標「H&Ｍ」傳將在年底撤出！該店為1~5樓，面積近2千坪，每月租金開價1700萬元。該物件為西門町最頂店面，據了解目前已有多組洽談，包括百貨、快時尚、運用品牌業者，本土及外商都有。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

▲▼ 西門町 。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町地標「H&Ｍ」傳將在年底撤出，房東每月開價1700萬元招租。（圖／記者項瀚攝）

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據可靠消息指出，西門町地標「H&Ｍ」租約到年底到期，續租機率極低，應該將會撤出，該店承租範圍為1~5樓，面積合計達1917坪。房東是中影公司，也以每月開價1700萬元招租。對此，中影公司表示無法回應；致電H&Ｍ客服尚未取得回覆。

這處黃金三角窗，過去是由誠品承租，傳每月租金800萬元。之後「H&Ｍ」強勢以每月1200萬元接手。當時還有新聞傳出，「H&Ｍ」不滿月租貴400萬元，因此暫停裝修工程，與房東重新談判，但業者認為最終價碼即落在1200萬元的機率高。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「近年『H&Ｍ』在台發展不如預期，從過去館前路門市撤出可看出端倪，該品牌主打平價快時尚，在北市東區一帶還有市場，但在消費水平訴求親民的北市西區，則較為辛苦。」

邱鼎峯觀察：「外商快時尚品牌在台灣發展不如預期，過去還有『Forever 21』。而目前在台做得最好的2個品牌，即為日商『UNIQLO』以及來自西班牙的『ZARA』，另外本土品牌『NET』近來也積極展點，並走『收小開大』策略，也許有機會接手本次西門町指標物件。」

▲▼ 西門町 。（圖／記者項瀚攝）

▲「H&Ｍ」三角窗可說是西門町最好的點位。（圖／記者項瀚攝）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「『H&Ｍ』三角窗可說是西門町最好的點位，廣告效益極佳，據瞭解目前已有多組業者頗具興趣，包括百貨、快時尚、運用品牌，其中包括本土及外商品牌。」

不過，由於該物件面積近2000坪，租金總價高，要一口氣出租恐怕也只有外商有實力，建議房東可以採分單位出租的模式，較容易去化及創造更好的租金報酬。

韋昀廷觀察：「在疫情之後，西門町的人潮量就顯著回升，目前徒步區一帶的店面，幾乎沒有空置。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲西門町地標「H&Ｍ」分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字：西門町H＆Ｍ誠品店面租金撤出倒了

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