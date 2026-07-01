股王帶頭、半導體新星跟上　前後共砸11.9億買台中廠房

▲頌勝科技購入原柏愿有限公司1202坪土地，拆算地價每坪47萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

還是非AI不可！股王大立光、半導體新星頌勝科技砸11.9億台中獵地，揭開台股AI浪潮下的另一波買氣，在高階產能供不應求的「AI軍備競賽」中，大廠們的戰火已正式延燒到工業地產。

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除光學龍頭大立光（3008）斥資6.28億元，買下台中工業區廠房外，實價登錄也揭露，半導體晶圓研磨墊（CMP）新星頌勝科技（7768），也同樣大手筆砸下5.65億元，取得西屯區的工業土地與廠房。

這2筆工業地產交易之所以備受市場矚目，除創價外，都是因為這波AI多頭浪潮。據了解，大立光砸6.28億元購入的廠房為原振鋒企業房地，土地1461坪，但地上建物高達1532坪，大立光取得的純土地單價低於43萬元，是一筆性價比極高的「即戰力」資產。

▲光學龍頭大立光（3008）斥資6.28億元，買下台中工業區廠房。（圖／記者陳筱惠攝）

而頌勝科技則是砸5.65億元，購入原柏愿有限公司1202坪土地，拆算地價每坪47萬元，地理位置更具優勢，適合半導體大廠進駐後，重新依據先進無塵室標準，進行大規模擴建或就地重建。

逢甲大學土地管理學系兼任助理教授楊祥銘分析：「台中工業地產之所以能維持如此強勁的動能，核心驅動力來自於中科二期佔地90多公頃，其中高達90%以上的土地由台積電全數包辦。由於科學園區土地採只租不售模式，導致其龐大的衛星工廠與上下游供應鏈，完全無法在中科園區內取得用地。」

▲預期未來3年內，台中市的工業用地需求將持續維持強勢，並無疲軟跡象。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

楊祥銘說：「為就近服務大廠，這些供應鏈企業必須在台中市周邊尋找合法工業用地，進而將需求推向西屯工業區、南屯工業區、精密機械園區（精科），以及周邊的自辦重劃工業區。」

城市重劃趨勢智庫執行長柯昇沛則認為，除台中，彰化也是另外一個新戰局，他說：「台積電評估進駐中科二林，攜手日月光打造中台灣高階封測中心。隨台76線延伸等交通推進，二林科技聚落與台中核心區將高度分工，形成產業在彰化、生活在台中的半小時生活圈。」

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