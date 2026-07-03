ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈　店家坦言：成本壓力大

▲▼ 文化中心,小豬貝貝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄人氣甜點店「小豬貝貝」文化店2025年1月展店，主打爆漿肉鬆小貝，店家突宣布營業至10日，引來常客排隊搶購。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

才開1年半就熄燈！高雄人氣甜點店「小豬貝貝」文化店2025年1月展店，主打爆漿肉鬆小貝，店家突宣布營業至10日，引來常客排隊搶購。信義房屋專家表示，文化中心是高雄熱門商圈，第一排店面人流、車流穩定，與旁邊巷弄內店面租金價差達1倍。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

[廣告]請繼續往下閱讀...

「小豬貝貝」在高雄以爆漿肉鬆小貝打開知名度，鹽埕本店過去就常出現排隊人潮，去年1月文化店開幕，新店選擇插旗苓雅區廣州一街、正對高雄市文化中心，吸引不少甜點控、上班族與在地居民朝聖。

不過文化店開幕才1年半，店家近日在臉書粉專宣布將結束營業，營業至10日，並在留言表示因「成本壓力太大」，一口氣2店全面熄燈。消息曝光後，不少常客趕在最後營業日前排隊搶購。

▲▼ 文化中心,小豬貝貝 。（圖／記者張雅雲攝）

▲正對文化中心第一排店面，因門牌辨識度高、車流人流穩定，沿線餐飲品牌密集。（圖／記者張雅雲攝）

據查，文化店未有買賣或租賃實價揭露，屋主為自然人。在地仲介透露，該店市場上也尚未傳出重新招租訊息。不過若以該區段樓店條件推估，月租金約落在4~5萬元。

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，文化店所在區段屬高雄成熟生活圈，周邊有」文化中心、公園綠帶、補教、餐飲及住宅人口支撐，平日有居民、學生與上班族消費，假日則有展演、散步人潮，店面曝光度與人流穩定度都高於一般巷弄店面。

郭韋倫說：「正對文化中心第一排店面多為屋齡約40年的華廈、大樓樓店，一樓店面租金行情約每坪1500~2000元，近1年租金並無明顯漲跌，整體表現相對穩定。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲小豬貝貝文化店熄燈小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

相較巷弄內店租單價約600~700元，文化中心第一排因門牌辨識度高、車流人流穩定，加上沿線餐飲品牌密集，租金價差可達1倍以上，第一排仍具曝光優勢。且因消費需求穩定，一有店面釋出，只要租金合理空租期也不長。

有不具名仲介表示，近年餐飲業面臨原物料、人事、水電等成本同步上升，即使是高人氣的品牌，也可能因獲利遭壓縮而提前退場，以致知名商圈的承租方對成本控管與坪效要求也更高。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄甜點文化中心商圈店租小豬貝貝成本壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2年股價翻12倍！　AI測試設備霸主搶訂單「狂掃大雅廠房」

隱身於大雅巷弄，受惠AI與高效能運算（HPC）晶片測試訂單大爆發的「鴻勁精密（7769）」，近期全面啟動海量擴產計畫，透過「自建」與「重金外購現成廠房」雙管齊下，在大雅區掀起近年罕見的工業地產與廠房建置潮。

39分鐘前

甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈　店家坦言：成本壓力大

才開1年半就熄燈！人氣甜點店「小豬貝貝」文化店2025年1月展店，主打爆漿肉鬆小貝，店家突宣布營業至10日，引來常客排隊搶購。信義房屋專家表示，文化中心是高雄熱門商圈，第一排店面人流、車流穩定，與旁邊巷弄內店面租金價差達1倍。

1小時前

四都老公寓身價走跌　台南一口氣慘跌10%

上半年四都公寓平均總價走跌，其中以南二都表現最慘，台南更是一口氣重摔逾1成。反觀住宅大樓表現強勢，僅桃園微幅修正，漲最多的是台中，大漲逾2成。

2小時前

首波「股轉房資金」湧向北市精華區　「上陽羅斯福」單月銷售逾50戶

當整體房市仍深陷央行第七波選擇性信用管制的餘波之際，市場卻出現一匹令人驚艷的黑馬。根據最新內政部資訊，台北市文山區指標建案「上陽羅斯福」首批實價登錄一次揭露56筆成交紀錄，成交日期介於4月9日至5月8日，短短約一個月便完成56戶成交，震撼市場。

18小時前

中科台積電明年裝機　一表看懂衛星城市房價戰

台積電中科二期擴廠進度在線，台積電第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來龐大的科技就業人口紅利，伴隨著居住問題，也讓中科外溢區沙鹿、龍井、大雅開啟了「房價爭奪戰」。

20小時前

中科廠房3拍落槌11億　房客接手昔LED大咖7層樓建物

聯勝光電董事會去年決議通過解散清算，位於中科的7層樓廠房今（2日）進入3拍，由承租人漢民科技11億元出手，法拍業者分析，由於土地產權屬於中科管理局，本就預期將由相關產業出手。

20小時前

七都預售待售破11萬戶　永慶：4成民眾有考慮「股轉房」

七都預售待售量達11.4萬戶，賣壓沈重，但價格卻一直往上，使交易量仍持續萎縮。永慶調查，七都預售、中古屋價差持續擴大，價差來到驚人的48~82%；上半年成屋市場交易量已有5%增長，另外調查顯示，全台有41%消費者考慮將股市部分資金轉入房市。

21小時前

台南首間誠品舊址「歸零」　27年青春地標暫畫下句點

曾陪伴無數台南人成長的青春地標，如今直接「歸零」。台南東區「東方巨人大廈」，曾是台南首間誠品書店所在地，隨著「World Gym」長榮店熄燈，在地透露，商場空間目前已無店家營業。專家指出，該商場今年3月以4.79億元拍出，應為租約到期撤出。

21小時前

旋轉樓梯＋無敵海景！「最辣阿嬤」孫芸芸上億豪宅內部曝光

48歲「最辣阿嬤」孫芸芸定居澳洲黃金海岸，近日在社群網站分享多張生活照，除了再次曝光澳洲的無敵海景豪宅，也曬出自拍照，以及「香檳帝王」和名牌大包，低調卻盡顯奢華品味。

22小時前

都更急轉彎？　建商才砸千萬收購角地「突整包出售」

高雄蛋黃區整合案急轉彎？前金區一塊建商整合多年的510坪特商3基地，今年3月才剛砸4840萬元收購26.92坪角地；查看《Google Map》歷史街景，該基地2024年曾高掛「整合完成即將拆除」紅布條，外界原以為持續整合中，沒想到日前開價9.7億元整包出售。

22小時前

【撒百億賭世足】蹭熱潮地下簽賭站海削！ 透天厝瘋狂接單

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

最強收購計畫！　建商狂砸21億..

都更急轉彎？　建商才砸千萬收購..

獨／西門町H&M傳年底撤出　房..

中科台積電明年裝機　一表看懂衛..

中科廠房3拍落槌11億　房客接..

為租金補貼「員工拒加薪」　包租..

社區LINE群都在閒聊「他想退..

甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈..

「兆元宴」成員出手！　大安金店..

預售交屋最大魔王關！　鑑價破4..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2年股價翻12倍！　AI測試設..

甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈..

四都老公寓身價走跌　台南一口氣..

首波「股轉房資金」湧向北市精華..

中科台積電明年裝機　一表看懂衛..

中科廠房3拍落槌11億　房客接..

七都預售待售破11萬戶　永慶：..

台南首間誠品舊址「歸零」　27..

旋轉樓梯＋無敵海景！孫芸芸上億..

都更急轉彎？　建商才砸千萬收購..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366