甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈　店家坦言：成本壓力大

▲高雄人氣甜點店「小豬貝貝」文化店2025年1月展店，主打爆漿肉鬆小貝，店家突宣布營業至10日，引來常客排隊搶購。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

才開1年半就熄燈！高雄人氣甜點店「小豬貝貝」文化店2025年1月展店，主打爆漿肉鬆小貝，店家突宣布營業至10日，引來常客排隊搶購。信義房屋專家表示，文化中心是高雄熱門商圈，第一排店面人流、車流穩定，與旁邊巷弄內店面租金價差達1倍。

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「小豬貝貝」在高雄以爆漿肉鬆小貝打開知名度，鹽埕本店過去就常出現排隊人潮，去年1月文化店開幕，新店選擇插旗苓雅區廣州一街、正對高雄市文化中心，吸引不少甜點控、上班族與在地居民朝聖。

不過文化店開幕才1年半，店家近日在臉書粉專宣布將結束營業，營業至10日，並在留言表示因「成本壓力太大」，一口氣2店全面熄燈。消息曝光後，不少常客趕在最後營業日前排隊搶購。

▲正對文化中心第一排店面，因門牌辨識度高、車流人流穩定，沿線餐飲品牌密集。（圖／記者張雅雲攝）

據查，文化店未有買賣或租賃實價揭露，屋主為自然人。在地仲介透露，該店市場上也尚未傳出重新招租訊息。不過若以該區段樓店條件推估，月租金約落在4~5萬元。

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，文化店所在區段屬高雄成熟生活圈，周邊有」文化中心、公園綠帶、補教、餐飲及住宅人口支撐，平日有居民、學生與上班族消費，假日則有展演、散步人潮，店面曝光度與人流穩定度都高於一般巷弄店面。

郭韋倫說：「正對文化中心第一排店面多為屋齡約40年的華廈、大樓樓店，一樓店面租金行情約每坪1500~2000元，近1年租金並無明顯漲跌，整體表現相對穩定。」

▲小豬貝貝文化店熄燈小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

相較巷弄內店租單價約600~700元，文化中心第一排因門牌辨識度高、車流人流穩定，加上沿線餐飲品牌密集，租金價差可達1倍以上，第一排仍具曝光優勢。且因消費需求穩定，一有店面釋出，只要租金合理空租期也不長。

有不具名仲介表示，近年餐飲業面臨原物料、人事、水電等成本同步上升，即使是高人氣的品牌，也可能因獲利遭壓縮而提前退場，以致知名商圈的承租方對成本控管與坪效要求也更高。

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