旋轉樓梯＋無敵海景！「最辣阿嬤」孫芸芸上億豪宅內部曝光

▲孫芸芸分享近照，曝光澳洲海景豪宅內部，挑高空間與旋轉樓梯相當吸睛。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

圖文鏡週刊

48歲「最辣阿嬤」孫芸芸定居澳洲黃金海岸，近日在社群網站分享多張生活照，除了再次曝光澳洲的無敵海景豪宅，也曬出自拍照，以及「香檳帝王」和名牌大包，低調卻盡顯奢華品味。

無敵海景豪宅曝光 旋轉樓梯、衝浪板成亮點

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孫芸芸1日在IG分享一組近照，首先曬出客廳一隅，只見大片落地窗將海景盡收眼底，客廳擺放淺色沙發與木質家具，中央則是一座流線型旋轉樓梯，樓梯旁還展示一塊衝浪板，呼應海邊住宅風格，窗外更可遠眺海岸線。

▲孫芸芸澳洲豪宅擁有大片落地窗、無敵海景及流線型旋轉樓梯，充滿度假氛圍。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

另一張照中，她分享小酌畫面，只見桌上擺著一瓶法國頂級香檳Salon 2002，搭配金屬酒杯相當吸睛。Salon有「香檳帝王」之稱，是香檳界夢幻逸品，2002年份又是稀缺度極高的經典酒款，市價約新台幣8萬元以上，展現她一貫講究的生活質感。

▲孫芸芸分享小酌畫面，桌上擺著有「香檳帝王」之稱的Salon 2002香檳。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

CHANEL包要價55萬 開8萬「香檳帝王」享受生活

除了豪宅配美酒，孫芸芸也對鏡自拍，身穿黑色無袖長洋裝，肩上背著一只超大的黑色CHANEL鱷魚壓紋Cerf托特包，市價約新台幣55萬元，造型簡約卻不失貴氣。

▲孫芸芸身穿黑色長洋裝自拍，揹著CHANEL鱷魚壓紋 Cerf 托特包，簡約不失貴氣。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸也分享騎馬日常，悠閒愜意。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

此外，孫芸芸也分享騎馬照片，只見她戴著安全帽、穿著全黑騎馬裝，騎棕色駿馬悠閒漫步，自在愜意。一系列照片讓網友看了紛紛驚呼：「太美好了」、「想在妳家一起喝Salon」、「歲月靜好」。

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