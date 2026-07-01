落底回溫？房市交易月增11%　上半年仍創史上次低

▲六都6月買賣移轉棟數出爐，合計約1.83萬棟，月增11%、年增1%（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

六都6月買賣移轉棟數出爐，合計約1.83萬棟，月增11%、年增1%。信義房屋專家表示，交易量已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象。不過觀察上半年，仍年減2.8%，創近10年的同期新低，也是歷史次低。

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六都地政局公布6月買賣移轉棟數1萬8306萬棟，月增11%、年增1%，反映過去仲介交易4、5月都出現回溫市況。從整個上半年來看，六都共計9萬7436棟，年減2.8%，仍為近10年的同期新低，也是歷史次低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房市買氣在3月下旬央行理監事會議後出現回流，短期買氣小高峰出現在5月，6月雖然央行理監事會議並未進一步鬆綁，但在股市大漲財富效益加持下，買氣維持相對穩定。」

不過，曾敬德表示：「雖然央行第七波管制的最壞狀況已經過去，但現在市場自用當道，預料後面價量波動幅度應該仍是趨於緩和，等待後續資金還是政策是否有新的變化。」





▲六都移轉棟數整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「上半年六都整體小減不到3%，與去年動輒2、3成的年減幅相比緩和許多，顯示在市場利空逐漸淡化下，買氣趨於穩定。」

張旭嵐表示：「後續新青安2.0拍板後，首購自住客有望重新進場，部分股市獲利資金也有機會轉進房市，因此預估下半年買氣將比上半年進一步回穩，全年交易量可望止跌持平。」

進一步觀察六都6月表現，新北月增2成、年增超過1成，表現最為亮眼，且創下近13個月的單月最大量另外。桃園也繳出月增35%的成績，六都之最，但其6月年增1.3%。

張旭嵐表示：「6月新北市的交屋潮是都會區月增率收紅的關鍵，除了三重區因二重、仁義等重劃區邁入完工交屋期外，北海岸渡假勝地的三芝，6月較5月增加149棟，也是一大功臣，主要指標大案的『日初不老莊園』兩期總戶數超過800戶陸續完工。」

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