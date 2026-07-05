北高雄再爆大開發　農地變科技城「房價逆勢漲4%」

▲高雄市都委會1日審議通過「路竹都市計畫第4次通盤檢討（第1階段）」案，農業區將變更為產業專用區、住宅區、商業區及公共設施用地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄下一個科技城浮上檯面！高雄市都委會1日審議通過「路竹都市計畫第4次通盤檢討（第1階段）」案，台一線西側約49.9公頃農業區將大變身，未來變更為產業專用區、住宅區、商業區及公共設施用地。專家分析，路竹將從傳統農業聚落升級為北高雄科技新核心。

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高雄市都市計畫委員會1日召開第142次會議，審議通過路竹都市計畫第4次通盤檢討第1階段案。高雄市副市長、都委會主委林欽榮表示，路竹位於路竹科學園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區及楠梓產業園區間，是北高雄科技產業廊帶的重要節點，也是串聯半導體S廊帶的重要區位。

高雄市都發局指出，本次第一階段通盤檢討最大亮點，在於計畫區西側部分農業區已不符實際農業使用需求，且地主意願調查中，近7成土地所有權人支援納入整體開發。

因此規劃將台一線西側約49.9公頃農業區，以區段徵收方式辦理整體開發，未來將變更為產業專用區、住宅區、商業區，以及公園、社福設施等公共設施用地，並導入半導體高階製造、智慧機械、精準健康等新興產業，作為橋頭科學園區的重要支援基地。





▲路竹通盤檢討變更原則示意圖。（圖／高雄市都發局提供）

都市計畫利多讓路竹房市表現受到關注。根據實登統計，今年1~6月路竹預售屋平均單價29.53萬元，較去年同期28.36萬元小幅上揚4.1%；不過交易量由去年同期61筆減至今年11筆，減幅約82%，呈現量縮價穩走勢。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，路竹預售市場供給量原本就不大，成交件數容易受到個案推出時程影響，因此今年交易量較去年同期明顯縮減，不完全代表區域買氣急凍。從價格來看，今年1~6月路竹預售屋平均單價仍較去年同期小幅上揚，顯示在供給有限、自住需求支撐下，價格表現相對平穩。

他指出，路竹目前房市仍以在地自住及周邊就業人口為主，短期內不會因都市計畫變更就快速升溫，但隨著捷運岡山路竹延伸線、橋頭科學園區及路竹科學園區題材持續發酵，若未來產業人口增加，將有助於提升區域住宅需求。

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