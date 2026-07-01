預售交屋最大魔王關！　鑑價破4千萬「自備款暴增千萬」

▲隨著房市管制滿2年，房市景氣下滑，房價不再飆漲，近期這些「準豪宅」的交屋客也鬆了一口氣。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

銀行鑑價跟不上市價，致貸款額度不如預期。以預售時總價控制在接近4000萬元的物件來看，預期貸款成數8成，但因為房價上漲，交屋時銀行鑑價翻盤成為4000萬元「高價宅」，貸款成數降為3成，中間貸差逼近2千萬元，成為交屋族的噩夢。

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隨著房市管制滿2年，景氣下滑，房價不再飆漲，近期這些「準豪宅」的交屋客也鬆了一口氣，銀行端房貸專員曝：「目前受到景氣條件影響，過去是合約與市價取其高去鑑價，目前房價緩和，每家銀行內規不同，但近期確實相對不像過往嚴格。」

準備交屋的「漢宇雲森」位於單元12重劃區，預售時期交易成交平均單價62.95萬元，單戶均總價落在3900萬元，近期舉辦交屋說明會，就有不少已購客詢問貸款問題。

漢宇建設總經理葉昱徵說明：「交屋說明會時，其實收到最多是貸款相關問題，所以我們也找來銀行端說明。」

不過，房貸專員也提醒：「貸款成數仍須視借款人收入、信用條件、負債比及個案區位等因素綜合評估，並非所有接近4000萬元的物件都能適用相同標準。」

面對景氣，葉昱徵認為：「現階段到後年，建商會出現汰弱留強的階段，依照建商的土地庫存、公司體質，還是個案表現，不過最重要的還是營建品質，現在是口碑、網路時代，訊息傳播速度很快，房市部分要壞也就這樣，要大好也不會。」

▲漢宇建設總經理葉昱徵認為：「現階段到後年，建商會出現汰弱留強的階段，最重要的還是營建品質。」。（圖／記者陳筱惠攝）