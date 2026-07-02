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首波「股轉房資金」湧向北市精華區　「上陽羅斯福」單月銷售逾50戶

▲▼ 上陽羅斯福 。（圖／業者提供）

▲羅斯福路首席「上陽羅斯福」僅一個月便揭露56筆成交紀錄，直逼台北市同期兩成交易量。

記者項瀚／台北報導

當整體房市仍深陷央行第七波選擇性信用管制的餘波之際，市場卻出現一匹令人驚艷的黑馬。根據最新內政部資訊，台北市文山區指標建案「上陽羅斯福」首批實價登錄一次揭露56筆成交紀錄，成交日期介於4月9日至5月8日，短短約一個月便完成56戶成交，震撼市場。

更令人震撼的是，統計4~5月台北市預售市場（查詢基準日：7月1日），全市平均單月僅揭露293筆成交，而「上陽羅斯福」單一建案就包辦56筆，等同拿下近2成交易量。在房市相對低迷之際寫下難得一見的熱銷紀錄，成為市場最受矚目的焦點，同時也迅速在社群平台Threads掀起討論熱潮，網友直呼：「神神神神神神」。

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▲▼ 上陽羅斯福 。（圖／業者提供）

▲「上陽羅斯福」出站30秒即到家，松山新店線串聯南京金融特區、中山、小巨蛋。（圖／業者提供）

究竟是什麼樣的產品，能在市場觀望氣氛濃厚之際，依然吸引大量買盤進場？「上陽羅斯福」坐落羅斯福路六段首排，距離捷運景美站3號出口僅約20公尺、步行30秒，真正實現「出站即到家」，松山新店線更串聯台北核心商圈，並可快速轉乘多條捷運路線，交通機能無可取代。

此外，「上陽羅斯福」基地擁有361坪完整街廓，緊鄰捷運卻非共構宅，兼顧便利與居住品質；全案零地主戶、市中心少見坡道平面車位，提升社區純粹性與保值性。產品規劃22至24坪精奢兩房，以更合宜總價降低進駐羅斯福路門牌門檻，無論自住、置產或為下一代提前布局，都極具吸引力。

▲▼ 上陽羅斯福 。（圖／業者提供）

▲「上陽羅斯福」擁有361坪完整基地，規劃坡道平面車位，22-37坪，備受市場青睞。（圖／業者提供）

負責銷售該案的海悅機構副總馬士雄分析，近期台灣股市歷經一波大多頭行情後，市場資金已開始出現重新配置的跡象，部分獲利了結的資金，正逐步由股市回流至不動產市場，「股轉房」效應已開始發酵。而在這波資金重新尋找長期停泊標的的過程中，最先受惠的並非一般產品，而是台北市核心區域、具備捷運第一排、土地稀缺與產品競爭力等條件的個案。

馬士雄指出，當資金開始追求穩定與長期保值時，市場自然會回到最具價值的核心資產，尤其像「上陽羅斯福」這類兼具精華蛋黃區門牌、捷運步行30秒、完整基地規模及稀有產品規劃的建案，本身就具有高度不可取代性，因此在市場資金重新布局的第一時間，便容易成為買方優先鎖定的標的，也因此率先反映在成交表現上。

馬士雄表示，「股轉房」資金效益逐漸升溫、趨勢明確，第一波資金幾乎都集中於北市核心區及捷運第一排產品，隨著市場信心逐步回穩，預期這股回流動能將持續擴大，有望從台北核心區逐步向周邊成熟生活圈延伸，為整體市場注入新的交易動能。

在市場重新回歸產品本質、資金更加重視資產價值的此刻，「上陽羅斯福」憑藉短短一個月狂銷56戶、勇奪同期台北市近2成實價登錄交易量的亮眼成績，不僅展現市場對核心地段的高度認同，更再次證明，真正具備稀缺性、交通便利性與產品競爭力的不動產，始終能夠穿越市場循環，持續吸引資金與買盤匯聚，也讓這座矗立於羅斯福路上的新地標，提前寫下屬於自己的熱銷傳奇。

瞭解更多「上陽羅斯福」https://go.hiyes.tw/9a6m7x

關鍵字：上陽羅斯福景美房市熱銷黑馬海悅馬士雄

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