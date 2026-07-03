住戶搬7115萬現金相挺　造鎮豪宅「甩賠售命」創高價

▲「鄉林皇居」在歷經賠售消息出盡下，5月成交一筆7115萬元總價交易，不僅單價逼近50萬元，總價更是登上史上最高價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最大豪宅造鎮案「鄉林皇居」在歷經賠售消息出盡下，5月成交一筆7115萬元總價交易，不僅單價逼近50萬元，總價更是登上史上最高價，經查，該戶新屋主就是同棟住戶，以無貸款買進，選擇用現金支持自家社區。

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位於台灣大道、七期旁的「鄉林皇居」，基地面積3496坪、共計442戶，屬台中大型造鎮豪宅，過去還曾出現單價低於30萬元成交，不少屋主認賠殺出，不過近期事態反轉。

5月份高樓層次頂樓成交一筆7115萬元總價交易，總面積149.79坪，拆算車位單價來到49.44萬元，為社區次高，而總價直接創下社區有實登以來最高，經查，該戶新屋主原戶籍登記也是同棟中高樓層住戶，且7115萬元以無貸款買進，等於用現金支持自家社區。

▲「鄉林皇居」雖然該社區並不在七期範圍，但實際上僅與七期隔著一條台灣大道。（圖／記者陳筱惠攝）

再細查，該戶女屋主原本為外籍人士，原持有的中高樓層則是於2014年買進，雖未有實價登錄，但預估當時買價也落在豪宅線上下。

時隔10年後，再度出手同社區，七期房仲廖香婷說：「因為買方本身就是社區住戶，對社區環境、管理品質、住戶組成都已經相當熟悉，等於是『住過才敢加碼』，與一般外部買方的購屋邏輯不同，加上又是次頂樓景觀戶，才會出現創價。」

澤仁不動產協理簡剴延以市況分析：「雖然該社區並不在七期範圍，但實際上僅與七期隔著一條台灣大道，目前有實登房價以來單價超過4字頭的僅16筆，不過以目前房價來比對，僅隔一條路預售價格已經上升至百萬元大關甚至逼近150萬元，該屋主以不到50萬元入手百坪豪宅，相對划算。」

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