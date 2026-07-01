社區LINE群都在閒聊「他想退群組」！過來人勸退　遇3狀況超好用

▲群組功能性降低，讓他想退群。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

如果住在新社區，住戶們可能就會開LINE群組，讓聯繫變得更加方便，有網友好奇，購買的預售屋最近交屋了，交屋前曾加入已購戶匿名群組，掌握建案進度與交屋注意事項，不過交屋後，群組大多都是在閒聊，考慮是否要退群。對此，網友認為，把提醒關掉就好，「除了看公告外，看八卦也很方便。」

住戶陸續交屋 群組變閒聊區



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有網友在PTT發文，當初加入群組時，裡面確實有不少有幫助的資訊。由於大家都是同一建案的已購戶，許多人會分享施工進度、驗屋重點、交屋流程。不過，現在多數住戶已經陸續完成交屋，群組的功能性明顯下降，內容也從建案資訊轉為日常閒聊。

讓他最困擾的是，有一名鄰居經常在群組裡分享小孩照片，讓他看了感到煩躁，社區也已經有使用官方APP，重要公告也會透過APP發布，因此好奇「 社區大樓的群有必要加嗎？」

過來人勸留著：利大於弊

多數人建議，關掉靜音就好，群組可以留著，「不要被鄰居罵還後知後覺」、「要留著，吵架用的，提醒關掉就好」、「非常有必要，起碼知道風向和一些奇葩不合理的事，免得到時你被弄」、「基本的鄰里關係還是得維持啦，不加就邊緣人」、「裡面很多人會吵架，可以看好戲」、「借停車位很方便」、「情報就是力量，絕對要加入」、「關掉通知默默在裡面就好，免得有些事不知道」。

還有網友分享，群組內通常也會有可用資訊，「借車位很好用」、「絕對利大於弊，借車位、大燈沒關有人提醒、可能淹水趕快叫你移車」、「認真回，警報器響時，看群組才知是真是假」、「借車位，或是東西借用、交換、贈送，很方便」。但也人認為沒必要加群組，「我都看電梯內和大樓公告，但所有權人開會一定要參加」。