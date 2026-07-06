高雄1區被點名「房價上百萬」　指標個案實登揭最新行情

▲農16小坪數新案「國揚鉑御」，公開後即掀起市場討論，近期實登首度揭露。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄農16新案供給一向稀少，近年在富邦BOT開發案帶動下，市場關注度持續升溫。小坪數新案「國揚鉑御」，公開後即掀起市場討論，近期實登首度揭露，最高達72.89萬元。專家直言，有機會在5年內挑戰每坪站上百萬元。

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農16向來被視為高雄「蛋黃中的蛋黃」，欣巴巴事業總裁黃烱輝日前在股東會受訪時表示，高雄未來10年內有機會出現每坪百萬元住宅，其中最有機會率先站上的就是農16，這番「百萬元論」一出，隨即在房市圈掀起海嘯。

「國揚鉑御」鄰近凹子底森林公園，享有漢神巨蛋、義享天地、好市多等商圈機能，根據最新實登，該案已揭露19筆成交，單價介於60.39~72.89萬元之間，均價為67.18萬元。若與同樣位於農16的豪宅「京城天贊」相比，「京城天贊」最高單價達76.43萬元，兩者最高價已相當逼近。

▲「國揚鉑御」最新實登。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀表示，目前農16公開銷售的新案相當有限，「國揚鉑御」可說是現階段市場的重要指標，後續還有京城、欣巴巴將進場，都仍在觀察市場反應，再決定正式開價。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，該案成交單價落差逾12萬元，研判與戶別條件有關，若面向文小26用地、具永久棟距優勢，以及樓層、座向、景觀等差異，都會反映在成交價格上。

謝哲耀分析，農16土地供給相當有限，在富邦BOT等重大開發持續推進下，區域價值仍有望持續提升。他認為，以目前發展速度來看，農16有機會在5年內挑戰每坪百萬元，未來站穩百萬元單價並非難事。

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