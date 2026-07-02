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「兆元宴」成員出手！　大安金店面1.65億成交「前手認賠2千萬」

▲▼ 買酒網 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義路四段「買酒網M9」三角窗店面以1.65億元交易，買方是「兆元宴」成員沈慶行。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義路四段「買酒網M9」三角窗店面以1.65億元交易，前屋主持有4年，賠售近2千萬元出場。接手的買方大有來頭，即為散熱大廠奇鋐科技（3017）董座沈慶行的投資公司，而他在今年首次受邀出席「兆元宴」。

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信義路四段「買酒網M9」三角窗店面以1.65億元交易，1樓+B1以及5車位，總計權狀161坪。經查，賣方是辰環有限公司，在4年前以約1.84億元取得，等於賠售近2000萬元。

接手的買方大有來頭，登記為星合投資公司，代表人沈慶行，也就是散熱大廠奇鋐科技（3017）的董事長。他今年首次受邀出席輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」，被市場捧為大啖AI紅利的贏家。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面具住宅及辦公人口支撐，且緊鄰通化夜市，人潮量大，又座落在相當醒目的三角窗，地段極佳，前屋主應不至於出現賠售狀況，異動索引顯示，前屋主與再前一手的公司應為關係人。」

韋昀廷表示：「該店面過去前一手是服務品牌鎮衣店，其撤出後以約33~35萬元價碼招租，很快就去化掉，估計實際租金水準也差不多，反推現在的1.65億元價碼，投報率可達約2.5％水準。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲本次交易店面的前一手租客是鎮衣店，其撤出後，很快就由「買酒網M9」租下。（圖／翻攝自Google Maps）

東家國際地產總監李佳燕表示：「在台北市這種黃金地段，店面租金投報達2.5%水準，已屬於屬於頗具吸引力的物件，釋出稀少，同時本次交易也顯示出，高資產族持續都有購置實體資產的需求。」

李佳燕進一步分析：「從建物單價的角度來看，地下室單價抓5字頭，1樓則抓150~160萬元，以該地段三角窗、帶屋約的條件來看，有略低一點點，推測可能是賣方出售需求較強，同時買方也很乾脆地無貸款購入，縮短交易時間成本，因此增加議價籌碼。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲信義路四段黃金三角窗資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字：買酒網店面租金奇鋐沈慶行樂見韋昀廷東家國際地產李佳燕

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