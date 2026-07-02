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高雄首購族哭！　千萬內只剩2區能買到新屋齡

▲▼ 高雄,建工路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據統計，第一季高雄成屋交易中，總價1000萬元以下佔57.8%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價一路墊高，「千萬元買房」已成為高雄首購族最後防線。根據統計，Q1高雄成屋交易中，總價1000萬元以下佔57.8%，前5大低總價熱區平均成交總價落在500~600萬元，低總價買盤則從三民、苓雅等成熟市區，轉往楠梓、小港等蛋白區。

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台灣房屋集團根據內政部實價登錄資料統計，Q1高雄成屋總成交件數約2417筆，其中總價1000萬元以下低總價交易佔比高達57.8%。若觀察總價千萬元內交易熱區，三民區成交佔比14.7%居冠，其次為楠梓區及鳳山區。

而前5大低總價熱區的總價千萬元內交易，平均成交總價水位約在500~600萬元，成交單價多落在每坪2字頭，小港區甚至仍有1字頭產品可選。以購屋條件來看，三民、苓雅區低總價物件平均屋齡皆超過30年、平均面積僅約27坪，為5大熱區中屋齡最高、坪數最小的區域。

相較之下，同樣千萬元內預算，楠梓區可買到的屋齡相對較新，平均約23年；鳳山區則能買到較大的居住空間。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，近年高雄房價上漲，首購族面臨「找不到想要的、想要的買不起」的情況。以三民、苓雅這類機能完善的成熟市區來說，千萬元以內預算，目前選擇多落在30年以上中古公寓、華廈，或實坪20坪上下的小宅產品。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，全市第一季低總價交易佔比，相較去年同期下滑約2個百分點。5大熱區中，三民、苓雅等蛋黃區低總價交易呈現量縮，反觀楠梓、小港等蛋白區，低總價交易比例不減反增。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，1000萬元內仍是目前高雄首購市場最重要的心理門檻。尤其在貸款條件趨嚴、購屋負擔升高下，買方不再只看單價，而是更精算總價、月付與自備款壓力。

葉沛堯分析，低總價產品仍有需求支撐，但市區供給會愈來愈少，蛋白區因總價相對可控、坪數條件較有彈性，將持續承接外溢買盤。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲Q1高雄總價千萬以下交易熱區Top5。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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關鍵字：高雄房市首購族低總價蛋白區房價房屋屋齡

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