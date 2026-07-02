股轉房效應來了？　顏炳立打臉：天真可愛、聽聽就好

▲戴德梁行董事總經理顏炳立表示，「股轉房」資金效應的說法，聽聽就好！（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「下半年出現股轉房資金效應？這是天真活潑可愛，聽聽就好！」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，房地產已沒有量，只剩剛性需求，在台灣的投資市場中，房地產已淪為小老婆，沒有量、流動性的問題。

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戴德梁行董事總經理顏炳立表示：「央行Q2理監事會議沒有進一步鬆綁，顯示房價下跌的目標沒有達到，不過受到營建成本等因素，房價要下來也不容易，新建案頂多是用促銷的模式拼去化。」

顏炳立認為：「今年買賣移轉棟數估計在25~26萬棟，下半年量再縮、價緩跌。」他再度以《醉心戀》比喻今年房市，他說：「量碎了、價碎了、買氣碎了，到年底都不會改變，」

顏炳立形容台灣的投資市場，他說：「大老婆是股市，二老婆是股市、黃金、債券，而房地產已淪為小老婆，因為房地產沒有量，流動性的問題。」

顏炳立指出：「投資一定要量，投資需求已離開房市、只剩下剛性需求，因此有人在說下半年『股轉房』資金效應，這是天真活潑可愛，聽聽就好，錢不會轉到房地產，可能3~5年都不會流到房市。」





▲央行先前表態信用管制「就到這裡」。（圖／ET資料照）

戴德梁行表示：「央行雖然表態信用管制『就到這裡』，釋放出政策不再加碼的訊號，但目前市場反應僅看到信心指數不再下沉，但尚未見到明顯的反彈力道。」

資金板塊的移動，也是量能無法放大的關鍵。戴德梁行表示：「現階段房地產資金轉入股市的力道，仍遠大於股市獲利了結資金轉戰房地產的情形。」

戴德梁行示警：「2026年下半年，房地產面臨結構性考驗，將呈現地價維持高檔、交易量能不足、交屋高峰將至、房市賣壓未減的趨勢。」

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