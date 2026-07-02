最強收購計畫！　建商狂砸21億蠶食86戶老公寓

記者陳筱惠／台中報導

位於精明路54巷、屋齡高達41至42年的老舊公寓社區「滿庭芳花園」，自2024年起成為建商鎖定蠶食的重點目標。目前實登累積86筆交易紀錄，累計收購金額高達21億2731萬元，信義房屋專家認為該地點未來有捷運議題，又是舊市區生活機能無虞成為建商整合主因。

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▲位於精明路54巷、屋齡高達41至42年的老舊公寓社區「滿庭芳花園」，自2024年起成為建商鎖定蠶食的重點目標。目前實登累積86筆交易紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

根據最新實登分析，「滿庭芳花園」，為無電梯的4層樓老舊公寓，在國雄建設全力開展收購行動後，社區身價瞬間翻倍。統計顯示，該社區成交單價已全面衝上7至9字頭，整體平均建物單價來到76.32萬元，而平均每戶取得成本高達2473.6萬元，單戶最高收購總價甚至突破3100萬元。對比收購前一戶價格落在千萬元內的市價，國雄建設開出的條件確實相當誘人。

▲每戶平均2473.6萬元的收購價回推，建商在此案取得的平均土地價格約落在每坪200萬元之間。（圖／記者陳筱惠攝）

專門搜集市場資訊的紀石圖創工作室負責人石漢傑指出：「此類4層樓老舊公寓的土地持分相當高，每戶普遍坐擁約8至10坪的土地。若依每戶平均2473.6萬元的收購價回推，建商在此案取得的平均土地價格約落在每坪200萬元之間。」

以目前實登揭露，目前國雄建設同步取得包含鄰地、透天物件等，該基地面積已達1405坪，未來是否還會整合，石漢傑認為：「該地點原址為住宅社區，若持續往台灣大道整併，就更有機會取得更完整、條件更好的規劃。」





▲對比收購前一戶價格落在千萬元內的市價，國雄建設開出的條件確實相當誘人。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

不過，觀察實價登錄備註欄可以發現，該社區絕大多數交易皆特別註記「住變商回饋金（約90萬~120多萬元不等）」，建商開出的破格高價，不僅包含了對頂樓加蓋、陽台外推等未登記違建的補償，更已全盤包辦未來需繳納給市府的變更回饋金，足見建商對該地塊勢在必得的決心。

「滿庭芳花園」緊鄰精明商圈與台灣大道，基地規模龐大且地形完整。隨著86戶密集實登曝光，顯示該都更案的整合進度已步入尾聲。信義房屋西區美村店店經理吳秉峻指出：「土地價值不能只看每坪收購價格，而是要看整合程度，以及基地條件是否具備三面臨路、四面臨路，甚至一路整合到台灣大道等主要幹道。因為道路條件不同，會影響容積、建築配置與產品規劃，整體開發價值也會完全不同。」

吳秉峻認為：「該地點未來有捷運議題，又是舊市區生活機能無虞，鄰近精明商圈、七期商圈，甚至可以到南七期商圈，目前五期生活圈土地稀缺，相較重劃區更具保值性，不僅北側台灣大道有國雄建設收購，南邊一點的大墩一、二街也因此受到允將、親家、泰御、興富發、亞昕等建商青睞。」

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