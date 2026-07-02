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為租金補貼「員工拒加薪」　包租代管業者曝亂象

▲▼圓購屋夢,租金轉為房貸,租屋廣告。（圖／記者姜國輝攝）

▲300億元租金補貼將邁入第5年，租金補貼申請戶數已突破100萬戶。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

租金補貼政策上路後，減輕不少租屋族負擔，但在第一線市場卻開始出現副作用。300億元租金補貼將邁入第5年，租金補貼申請戶數已突破100萬戶，但不具名包租代管業者指出，租金補貼已從照顧弱勢的社福政策，逐漸演變成影響勞動市場的原因。

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一名零售業老闆分享，一名員工因工作表現優異，公司原本打算替他加薪，沒想到對方卻婉拒，原因竟是擔心月收入超過租金補貼資格門檻，「只要薪水加上加班費超過4萬5000元左右，就可能失去每月約2880元的租補資格，因此寧願不要加班、不要加薪。」

類似情況並非個案。另一名擔任社區經理的租客，也因近期升遷導致月薪提高至4萬8000元以上，自嘲「是不是不要升遷比較好？」原因同樣是不希望失去租金補貼資格。

老闆直言：「對不少基層勞工來說，加班數10個小時換來的薪資，未必比得上每月固定的補貼金額，無形中降低了工作的誘因。」

▲▼ 台中租屋,投資型套房,收租效益,學區商圈,高投報,福寶建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一名月薪約5萬元的小主管，因收入略高於門檻，除了無法申請社宅資格外，也無法申請租補，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

除了所得門檻之外，現行租補制度因身份加碼，也出現不少「補助疊加」案例。業者透露，曾有租客符合原住民、單親等資格，加上2人分別申請租金補貼後，每月合計可領取超過7000元、2880元補助，原本月租約1.3萬元的套房，實際自付金額僅剩數千元。

「不是說不該補助，而是制度設計是否產生了公平性的問題。」一名台中媒體界小主管透露，月薪約5萬元，因收入略高於門檻，除了無法申請社宅資格外，也無法申請租補，卻同樣面臨高房價、高租金壓力，形成「努力工作的人反而拿不到補助」的落差，認為政策未必照顧到真正需要協助的「夾心族」。

另一方面，租屋市場依然存在年齡歧視現象。業者透露，不少房東對於40多歲、單身、租套房的租客接受度偏低，72年次租客坦言，自己找房時屢遭婉拒，只因年紀偏大卻找「套房」，最後找到願意承租的房東時，還特地向業者道謝。

對此，台中市租賃公會副理事長李婕絲認為：「租金補貼立意良善，也確實協助不少租屋族減輕負擔，但隨著政策實施多年，相關資格門檻、補助機制及行政制度，是否已產生新的扭曲現象，值得主管機關重新檢視。」

不過李婕絲也提醒：「有鑒於發現同一地址異常多人申請等現象，政府也開始稽查若發現涉有偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等，一律移送機關調查。建議民眾勿貪小便宜，以免觸法。」

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關鍵字：租金補貼基層勞工政策副作用租屋市場年齡歧視

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