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都更急轉彎？　建商才砸千萬收購角地「突整包出售」

記者張雅雲／高雄報導

高雄蛋黃區整合案急轉彎？前金區一塊建商整合多年的510坪特商3基地，今年3月才剛砸4840萬元收購26.92坪角地；查看《Google Map》歷史街景，該基地2024年曾高掛「整合完成即將拆除」紅布條，外界原以為持續整合中，沒想到日前開價9.7億元整包出售。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前金區一塊建商整合多年的510坪特商3基地，日前開價9.7億元整包出售。（圖／記者張雅雲攝）

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根據銷售資料，該基地位於前金區大同二路、成功一路口，基地面積約510坪，使用分區為第3種特定商業專用區，具危老及容積移轉題材，總價9.7億元，換算土地單價約190萬元。不過，銷售資料也揭露，臨大同二路仍有3戶透天尚未入手。

據查，地主為高雄在地建商，2018年成立，主要從事土地整合與不動產開發，登記營業項目包括住宅及大樓開發、區段徵收及市地重劃等。電話未公布。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024年該基地上的透天曾懸掛「整合完成即將拆除」紅布條。（圖／翻攝自Google Maps）

實際查看《Google Map》歷史街景，2024年該基地上的透天曾懸掛「整合完成、即將拆除」紅布條，實價登錄也可看出整合仍持續進行，今年3月後金段299、300地號完成交易，土地面積合計26.92坪，總價4840萬元，換算土地單價約179.78萬元，顯示今年仍持續整合中，如今卻整包出售。

市場人士指出，該基地臨大同二路仍有3戶透天未納入，市場形容像留下「3顆牙齒」，若未整合完成儘管仍可開發，但容易影響地下室開挖與整體開發效益。「不是不能蓋，而是不好規劃，建案價值也比較難塑造。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲前金區特商3基地出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，前金區位於高雄舊市中心，附近有愛河、前金站，屬於成熟商圈，可供開發的大面積素地已相當稀少，超過500坪且屬特商3的大基地更是少見，若臨主要道路，面積超過400坪，地價落在約200萬元，外界預估新推案開價也要站上5字頭。

不過在房市降溫、建商購地態度轉趨保守下，不排除地主目前採取「邊整合、邊出售」策略，陳揚智說：「若有意納入最後3戶透天，接手買方仍須承擔後續整合時間成本，加上目前房市氛圍保守，開發商出手會更精算。」

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關鍵字：高雄房市土地整合前金特商3危老地價

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