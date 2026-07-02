七都預售待售破11萬戶　永慶：4成民眾有考慮「股轉房」

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，預售交易量上不去，主因是價格還在漲。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

七都預售待售量達11.4萬戶，賣壓沈重，但價格卻一直往上，使交易量仍持續萎縮。永慶調查，七都預售、中古屋價差持續擴大，價差來到驚人的48~82%；上半年成屋市場交易量已有5%增長，另外調查顯示，全台有41%消費者考慮將股市部分資金轉入房市。

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股市屢創新高，消費者會考慮將部分資金由股轉房，加快購屋規劃嗎？永慶調查，全台有41%消費者考慮將股市部分資金轉入房市。進一步觀察發現，新竹縣市、台北市、台中市消費者最願意將股市部分獲利轉投入房市。

永慶調查也發現，消費者於股市獲利後，50%選擇套房或2房的小坪數住宅，39%消費者則選擇3房以上的中大坪數住宅，中大坪數的換屋需求也有慢慢浮現。

▲七都預售待售量數據整理。（圖／永慶提供）

預售市場方面，今年1~4月交易量持續下探，平均每月僅約3000件，年減近3成。永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言：「 預售交易量起不來，主要就是因為價格持續顯著上升。」

在預售屋交易清淡的狀況下，供給卻持續累積。永慶統計，全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中七都待售餘屋量就佔了11.5萬戶，賣壓沉重。

從七都預售待售量來觀察，假設去化速度與2025年相當，並以2025年全年預售交易量來換算，七都需要3.7年才能去化完成，其中台南、高雄的待售餘屋量需要6年以上的時間才能完全去化。

▲代表成屋的政大永慶即時房價指數整理。（圖／永慶提供）

代表成屋的政大永慶即時房價指數顯示，房價回穩態勢明確，七都房價指數季增均在1%內，季增幅介於0.3%至1%之間。

不過，葉凌棋表示：「過去7年間七都預售屋價格大漲，中古屋（大樓）房價漲幅相對和緩，新舊價格逐年擴大，創近7年新高紀錄，差距來到高達48~82%，相當驚人，其中台中價差最大。」

葉凌棋觀察，雖然上半年移轉棟數年減2.8%，但觀察內部數據上半年成屋交易量較去年同期量增5%，移轉棟數與實際狀況脫鉤。

葉凌棋預期：「Q3成屋市場將呈現量小增、價平格局，2026年買賣移轉棟數約25.1至26.4萬棟之間，年減3%至年增2%。」

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