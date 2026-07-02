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中科台積電明年裝機　一表看懂衛星城市房價戰

▲▼ 中科台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電中科二期擴廠進度在線，台積電第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電中科二期擴廠進度在線，台積電第一個廠的工程進度良好，預計明年可以如期進場裝機，第二廠工程也已進入基樁及回填階段，未來龐大的科技就業人口紅利，伴隨著居住問題，也讓中科外溢區沙鹿、龍井、大雅開啟了「房價爭奪戰」。

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拉高視角，從都市計畫的宏觀視角來看，台中產業佈局以「中科台中基地」為中樞，聯袂「台中園區擴建二期」、「台中國際機場門戶計畫」及「水湳經貿園區」等重大建設，形成一塊巨型拼圖。

這套藍圖吸引高科技產業上下游供應鏈進駐，更將引領台中未來的經濟與交通走向。其中，以中科基地為中心，沙鹿、龍井與大雅三區，無疑成為這波發展浪潮中的重中之重。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲未來龐大的科技就業人口紅利，伴隨著居住問題，也讓中科外溢區沙鹿、龍井、大雅開啟了「房價爭奪戰」。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

首先是海線的沙鹿區，沙鹿區因坐擁沙鹿車站、新光田商圈及靜宜北勢商圈，生活機能與醫療資源在海線各區中最為完善，一直是各大品牌建商的兵家必爭之地。在台積電效應與捷運藍線通過的雙重利多下，沙鹿目前的指標預售案單價已穩站4字頭，主力兩房產品加車位總價逐漸往千萬元以上靠攏。

同為海線的龍井區，緊鄰西屯核心才受惠，房價直逼一線重劃區，龍井最大的本錢就是「無可取代的地理位置」。由於地理上直接與西屯區接軌，成爲三大熱區中通勤距離最短的區域。

不過龍井的房價反映最為劇烈，近西屯的新案單價頻頻向5字頭試探。但整體龍井區一路串聯至海邊，因此容易出現價格斷層。東森房屋龍井東海加盟店資深經理王聖德表示：「從遊園路、遊園南路、一路延伸到遊園北路，短短6公里的路程都是龍井，一條路房屋每坪價差高達20萬元。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大雅區也出現迎合現代科技新貴、首購族「速戰速決」的購屋模式，總價控制在800萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

非海線的大雅區，擁有市心機能免等待的優勢，成為中科二期實質受惠者，位於中科北側的大雅區過去因都市計畫飽和、素地稀少，市場討論度較低。但隨著台積電中科二期基地定錨，地利價值再度被市場看見。

在地不動產顧問、紀光烜認為：「海線雖然有藍線捷運話題，但大雅橘線（機場捷運）直通水湳、一中、台中車站，發展潛力不容小覷。加上大雅本身有中科與神岡工業區雙向支撐，對自住客來說，上下班的交通順暢度通常會是最後決策的關鍵。」

近期，大雅區也出現迎合現代科技新貴、首購族「速戰速決」的購屋模式，豐禾建設「大哲」規劃1~3房，主打鄰近未來捷運橘線O6站，車距台積電10分鐘內，總價控制在800萬元。豐禾建設副總經理李昶毅認為：「公司想要解決購屋族在交屋後，還要花費時間金額另外裝潢，尤其對於科技族、置產族來說，最需要的就是完整度與速度，在目前房貸限縮、房價高檔的時代，總價市場決定了一切。」

目前市場上的精裝修物件，還有南屯楓樹里的「精晨LIFE SHOW」，標配堪稱頂級，除了裝修外，包含義大利NATUZZI沙發。另外城鈺、泰御、龍寶、富華創新等建商也都頻頻出招，透過含裝修、空調、全屋智能系統與等配套，吸引買屋族目光。

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關鍵字：台積電效應中科基地沙鹿房價龍井房市大雅

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