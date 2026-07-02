台南首間誠品舊址「歸零」　27年青春地標暫畫下句點

▲台南東區「東方巨人大廈」，曾是台南首間誠品書店所在地，商場空間目前已無店家營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾陪伴無數台南人成長的青春地標，如今直接「歸零」。台南東區「東方巨人大廈」，曾是台南首間誠品書店所在地，隨著「World Gym」長榮店熄燈，在地透露，商場空間目前已無店家營業。專家指出，該商場今年3月以4.79億元拍出，應為租約到期撤出。

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「World Gym」長榮店位於「東方巨人大廈」商場內，近期結束營運後，商場主要營業空間已無店家營業。在地人表示，該大樓1998年落成，商場空間橫跨地下1樓至地上3樓。過去曾引進台南首間誠品書店，不僅販售書籍，更結合咖啡、音樂、藝文活動等複合式經營，成為不少台南人學生時代逛街、約會及閱讀的共同回憶，曾是東區最具代表性的商業地標之一。

不過，誠品2013年因租約到期搬遷至德安百貨後，商場人氣逐漸下滑。期間雖陸續有餐飲品牌、星巴克及World Gym等業者進駐，但始終未能重現誠品時期的盛況。2024年星巴克結束營業，如今隨著World Gym再撤出，昔日熱鬧的商場正式畫下句點。

▲2024年星巴克結束營業，如今隨著World Gym再撤出，昔日熱鬧的商場正式畫下句點。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，「東方巨人大廈」債務人明棋股份有限公司，因拍賣抵押物強制執行淪落法拍，拍賣範圍為B1以及1、2、3樓，建坪約2708坪，今年三拍時，底價4億7532.8萬元，僅1人出價，由前瞻資產管理股份有限公司以4億7900萬元，加價368萬元得標。

住商不動產台南誠美大同加盟店店長史必克表示，該大樓為住商混合，位於東區成熟生活圈，地段條件相當具優勢，不過該商場周邊停車不易，對部分品牌而言，使用彈性、卸貨及物流動線相對受限，因此承租業種較受限。

史必克分析，今年因屋主轉換，現有租約陸續到期退場並不意外，研判將進入重新招商階段，未來若重新調整空間配置，將大坪數商場切割成中小坪數店面重新招商，以東區店面每坪月租約1000~1500元的市場行情，只要引進具集客力的品牌，應該可很快租出帶動人潮重新迴流。

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