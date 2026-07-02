中科廠房3拍落槌11億　房客接手昔LED大咖7層樓建物

▲聯勝光電位於中科的7層樓廠房今（2日）進入3拍，由承租人漢民科技11億元出手（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

聯勝光電董事會去年決議通過解散清算，位於中科的7層樓廠房今（2日）進入3拍，由承租人漢民科技11億元出手，法拍業者分析，由於土地產權屬於中科管理局，本就預期將由相關產業出手。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯勝光電成立於2005年9月，主要從事四元高功率紅、黃光LED，以及藍、綠光氮化物LED磊晶片與晶粒之研發與製造，產品應用於照明與顯示等相關領域。

回顧其輝煌時期，該公司曾大舉擴廠，號稱投資約30億元於中科打造7層樓廠房。不過當時隨著全球景氣下滑，加上中國與台灣同業產能競爭加劇，董事會於2025年3月31日決議通過解散清算。





▲經查，得標人漢民科技是台灣規模最大的半導體與光電製程設備代理商及研發製造商。（圖／記者陳筱惠攝）



在上一輪法拍時，現場代標業者就透露：「至少2組人馬觀望。」，並且私下表示：「這2組人馬互相打聽對方公司行號，一個說自己是小公司只是來要看誰標走，看能不能分租；另外一間則是有擴廠打算，但都未透露自家公司。」

值得注意的是，該土地與中科租賃期限為2027年12月31日，經查，得標人漢民科技是台灣規模最大的半導體與光電製程設備代理商及研發製造商。核心業務涵蓋半導體設備代理與技術服務、第三代半導體（碳化矽）材料與晶圓代工，以及先進醫療設備的研發。

對此，透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「此筆法拍位於中科園區內，即便拍定也僅有建物，土地仍屬中科管理局所有，第三拍底價回落至10.4億元，由原承租人出手，並不太意外。」

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世 專家憂：這底線一鬆秒崩盤