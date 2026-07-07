1坪讓利10萬不夠看！　北屯新案出招「買房送台積電股票」

▲台中預售壓力大，尤其北屯區不少建案祭出妙招搶市，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

年初北屯區個案直接喊出一坪讓利10萬元，如今，又有新案推出限時「買房送台積電股票」活動，依購買戶別可獲贈200至300股台積電股票，依照台積電（2330）7月份均價每股2460元來計算，市價逼近50萬元。

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北屯新案「睿馥君和」近期推出「買房送台積電股票」活動，業者強調非抽獎或折抵房價，盼以創新回饋模式，讓購屋者同步擁有房產與股票2項資產。

睿馥建設董事長朱思中表示：「在全球經濟環境快速變化下，民眾對資產保值、增值的需求提高，因此推出購屋送台積電股票方案，希望讓消費者成家的同時，也能參與台灣科技產業的成長。」

而過去富華創新（3056）在廍子新案「澐光」，年初時打出單坪讓利10萬元的策略，讓整體預售單價從5字頭降至41.16萬元，也帶動市場跟進。如位於軍福十三路的新案「合宜景美」，近期實登單價低樓層來到最低34.2萬元，引發不少人討論。

台中建築經營協會市調委員會主委白洪章表示：「隨著台中重大交通建設持續推進，以及產業聚落帶動人口移入，北屯區住宅市場仍具發展潛力，若搭配創新的購屋優惠方案，可望吸引首購族及年輕家庭目光。」

▲「睿馥君和」基地位於北屯區軍和街，推出限時「買房送台積電股票」活動。（圖／記者陳筱惠攝）

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