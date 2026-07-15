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買房免踩雷！住商不動產曝「不動產說明書」5大看點　新制上路這項漏看恐吃虧

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）
▲厚厚一本不動產說明書別急著翻過！從屋況、法規到交易資訊都藏在裡頭，看懂重點，才能安心完成買房大事。（示意圖／資料照，記者陳筱惠攝）

房產中心／綜合報導

買房是人生大事，但在動輒千萬的購屋過程中，房仲經常遞來一本厚厚的「不動產說明書」，你真的看得懂嗎？還是直接翻到最後一頁簽名？住商不動產指出，不動產說明書就像是房屋的「身分證」與「履歷表」，是買方在出價簽約前最重要的權益保障。究竟不動產說明書怎麼看？有哪些法規與新制需要注意？專家一次帶你劃重點！

為什麼要看「不動產說明書」？專家：它是購屋護身符
簡單來說，不動產說明書是為了讓買方在交易前，能完整掌握房屋資訊的核心文件。住商不動產表示，它主要有三大用途：
• 釐清現況、避免糾紛：詳實記載房屋產權、登記資訊、使用現況與周邊環境，釐清買賣雙方與房仲的權利義務。
• 房屋的「白皮書」：買房金額龐大，說明書能將房屋的底細與資料透明化，作為重要參考。
• 精準評估購屋決策：完整揭露交易標的內容，是買方決定「要不要買」、「出多少價」的關鍵依據。

內行人都看這！不動產說明書「5大查看重點」
實務上，不動產說明書內容繁多，住商不動產建議購屋族，優先鎖定以下5大核心區塊：

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1. 成屋產權調查（謄本資訊）
這是最重要的部分，關係到產權是否乾淨。必須確認所有權人是否為屋主本人，並注意建物是否有「限制登記」（如查封、假扣押、預告登記）或「設定地上權」、「信託登記」。若有限制登記，必須在過戶前排除；而地上權若無法塗銷，更會直接衝擊未來轉手與銀行貸款成數。

2. 買賣交易條件
為避免日後金錢爭議，交易價格、付款方式、稅費分擔等條件都必須詳實列出，讓交易過程合理且透明。

3. 標的現況說明
中古屋因屋齡較高，必須特別留意屋況。購屋族要仔細比對「現況確認書」，檢查是否有漏水、海砂屋、輻射屋、建築裂縫、增建或是否為凶宅。此外，說明書也必須揭露房屋周邊300公尺內的重要設施，例如高壓電塔、寺廟、殯儀館、公墓、加油站等。

4. 確認謄本資訊細節
仔細比對建物的坐落位置與各項面積，包含主建物、附屬建物（陽台等）以及共用部分（公設分攤比例是否合理）。

5. 檢視房屋重要附圖
應檢附「地籍圖」與「建物測量成果圖」。從地籍圖可以看出土地形狀、界址，並確認房子是否誤建在工業用地、道路用地或公共設施用地上；比對建物測量成果圖，則能精準掌握中古屋常見的「增建或違建」區塊。

買房族注意！「成屋、土地、預售屋」看點大不同
不同類型的產品，審查重點也不同：
• 「成屋族」：除了看產權，還要留意該房屋是否存在訴訟，例如房屋分割、共有、承租人優先購買權或地下室合法性問題。
• 「土地族」：須注意是否有開發限制，是否屬於公共設施保留地、水土保持特定區域或環境保護管制區等情形，以免買了無法蓋房。
• 「預售屋族」：著重在建材設備、付款時程、工程進度，以及是否符合最新的防震、環保法令。

115年新制上路！搞懂「不動產說明書」與「買賣定型化契約」差異，購屋權益不漏接
內政部為推動近零碳建築與資訊透明，最新修法已於115年4月1日正式生效。本次修法涵蓋範圍廣，許多消費者看新聞時，常把「不動產說明書」與「成屋買賣定型化契約」的應記載及不得記載事項規範混為一談。住商不動產帶您一次釐清重點，不讓權益睡著：

不動產說明書（房仲業產製）新增亮點：由專業房仲人員為您調查把關的「不動產說明書」，本次新增了「建築能效標示」與「太陽光電發電設備」的揭露。這讓您在評估房屋時，能更清楚掌握綠能與節能表現，讓永續建築的價值透明化。
1. 太陽能光電設備：調查範圍涵蓋專有部分與共用部分（如屋頂、露台、法定空地）。只要現場有看到設備，不論設置人是誰，都必須記載於說明書中。
2. 建築能效標示：須透過官方指定網站（綠建築、智慧建築、建築能效標示通過案件查詢網站）查詢並據實填寫。

成屋買賣定型化契約（建商/法人賣屋適用）修法重點：在內政部公告的「成屋買賣定型化契約」中，針對建物現況確認書增列了「太陽光電設備細節」、「混凝土氯離子含量」檢測標準，以及社區是否設有「加壓受水設備」。

專家溫馨提醒與釋疑：許多購屋族會疑惑，為什麼一般透過房仲買房簽約時，合約上沒有強制列出上述「成屋買賣定型化契約」的新增細節？

事實上，內政部規範的「成屋買賣定型化契約」是受《消保法》管轄，專門適用於「企業（如建商、投資法人）賣屋給一般消費者」的 B2C 交易。

而透過房仲成交的中古屋，絕大多數是「一般屋主賣給一般民眾」的 C2C 交易，依法回歸《民法》精神，並不強制適用上述 B2C 的定型化契約規範。雖然法規適用對象不同，但專業的房仲品牌依然會透過嚴謹的產權與屋況調查，如同家人般為您的交易安全嚴格把關！

什麼能寫、什麼不能寫？不動產說明書法規紅線看清楚
根據內政部規範，不動產說明書有嚴格的「應記載及不得記載事項」：
• 必定要記載（應記載）：產權限制（抵押權、查封）、分管協議、出租/占用狀況、是否供公眾通行私道、土地使用分區、建蔽率、容積率、以及前述的太陽能與建築能效等。
• 絕對不能寫（不得記載）：
1. 不得記載「本說明書內容僅供參考」或要求「繳回說明書」。
2. 不得使用實際所有權以外的「受益面積」、「銷售面積」、「使用面積」等模糊名詞。
3. 不得記載未依法領有執照的夾層設計或空間。
4. 不得記載房價有上漲空間或預測房價上漲。
5. 不得拿「現況說明書」或「建物現況確認書」來替代正式的不動產說明書。

不動產說明書、買賣契約、仲介委託書有何不同？
很多新手買房會把這三份文件混為一談，住商不動產強調，這三者在法律上的功能完全不同，一定要交叉比對：
1. 不動產說明書（揭露資訊）：讓買方在簽約前全面評估標的風險、屋況與法令限制。
2. 買賣契約（成立法律關係）：當決定購買後，真正用來約定總價金、付款期程、交屋日期與違約責任的正式契約。
3. 仲介委託書（委託權利）：屬於房仲與委託人（賣方或買方）之間的約定，包含委託價格、期間、銷售方式與服務報酬。

不動產說明書的核心價值，就在於「簽約前」徹底拆解交易標的的所有產權、現況與潛在風險。住商不動產建議，擔心實品與預期不符的購屋族，一定要善用這張房屋身分證，並要求房仲經紀人逐項解說，而不是只聽一句「這個沒問題」就草率簽字，才能確保自己買得安心、住得放心！

想要了解更多關於不動產說明書的詳細資訊與範例，請至住商不動產官網查詢詳細內容

關鍵字：不動產購屋交易房產法規產權房仲住商不動產

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