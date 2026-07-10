華友聯「以學MDT」攜手日本三井　實踐生活美學

▲華友聯開發「以學MDT」攜手日本三井集團MITSUI DESIGNTEC (簡稱MDT設計)，將台日住宅設計理念導入高雄大學特區。（圖／華友聯提供）。

記者張雅雲／高雄報導

日式住宅「交屋即生活」的生活哲學，正式走進高雄大學特區。華友聯開發「以學MDT」，攜手日本三井集團MITSUI DESIGNTEC (簡稱MDT設計)打造飯店式公共空間，並將日本住宅設計思維延伸至居住規劃，從公設、美學到交屋服務，打造更完整的居住體驗，力挺青年成家。

台積電在楠梓布局先進製程廠區後，完成南部半導體S廊帶關鍵拼圖，帶動北高雄人口與產業快速發展。高雄大學特區鄰近台積電，近年又受惠新台17線、捷運紫線規劃，以及具備大學、學區、公園等各項機能，成為科技新貴與自住家庭購屋熱區。

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▲「以學MDT」位於高大特區，規劃2~4房、部分棟別採單層4戶純住宅配置，主打校園綠景與日式居住美學。（圖／華友聯提供）。。

聯盛廣告總經理李佼世表示，「以學MDT」位於高大特區的高雄大學第一排，正對校園樹海，部分視野可遠眺濕地與城市景觀。全案規劃2~4房產品，部分棟別採單層4戶純住宅配置，攜手日本三井集團MITSUI DESIGNTEC (簡稱MDT設計)打造飯店式公設，將台日住宅設計理念帶到高大特區。

華友聯開發表示，日本三井MDT設計長期參與日本高階住宅、商辦及飯店空間規劃，此次的台日合作以海洋與郵輪為設計發想，透過開放式交流空間、細膩材質運用及動線安排，打造兼具質感與機能的公共空間，同步導入ESG永續建材與能源管理，希望讓住戶從返家那一刻起，就能感受日式空間美學與生活品質。

▲大廳以海洋與郵輪為設計發想，打造飯店式公共空間，同步導入ESG永續建材與能源管理。（圖／華友聯提供）

除了地段與國際團隊加持，「以學MDT」更將日本「交屋即生活」理念帶入成家流程。現場專案經理吳宸霆提到，日本民眾購屋時，通常會同步規劃室內空間與生活所需，因此「以學MDT」特別力挺青年成家，提供客製化居家規劃服務，協助購屋族整合入住前所需資源，減少裝潢、家電與空間配置等繁瑣準備，讓交屋後即可快速展開新生活，也降低青年家庭成家初期的時間與規劃成本。

▲「以學MDT」導入日本「交屋即生活」理念，透過客製化居家規劃，打造兼具設計感與生活機能的居住空間。（圖／華友聯提供）

現場專案指出，華友聯多年來持續建立完整售服機制，除提供歲末補漆等服務，也透過專屬App整合一鍵報修、物業服務、社區公告、社區商城及Hito共學館等功能，讓住戶不只買到一間房子，也能享有更便利的社區生活服務。

▲華友聯開發持續建構完整售後服務體系，除有歲末補漆、並透過專屬App整合物業服務，打造更便利的社區生活。（圖／華友聯提供）

華友聯把售後服務從「維修」延伸到「生活」，從報修、社區管理到住戶交流，都能透過品牌服務持續串聯，更貼近住戶日常；且所有維修皆由華友聯專責維修團隊負責，提供更即時、更穩定的服務品質。

隨著購屋族愈來愈重視建商品牌與售後服務，華友聯也持續讓住戶從賞屋、購屋、交屋到入住後，都能享有一致且安心的服務體驗，多年累積的住戶信任與口碑，不但吸引老住戶回購，甚至主動推薦親友當鄰居，展現品牌長期深耕住宅市場的價值。

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