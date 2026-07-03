柯佳嬿鄰居賣房　長抱12年「慘賠2488萬出場」

記者項瀚／台北報導

天母豪宅「無相寓所」中高樓層戶以8400萬元交易，前屋主長抱近12年慘賠2488萬元出場！該社區的名人住戶包括柯佳嬿、坤達夫妻，此外歐漢聲也曾經持有，但他在2024年出脫，帳面小賺912萬元。

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▲天母豪宅「無相寓所」中高樓層戶以8400萬元交易，前屋主長抱近12年慘賠2488萬元出場。（圖／記者項瀚攝）

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2024年《ETtooday新聞雲》報導，藝人歐弟歐漢聲以1.18億賣天母豪宅「無相寓所」，該戶為1+2樓戶，成交單價93萬元，對照2018年的取得價格，帳面小賺912萬元。

但有房仲曾透露，歐弟入手後花重金裝潢打造，再加上持有成本，估計帳面增值912萬元可說是幾乎沒賺，沒有吃到這幾年來房市上漲紅利。此外，該豪宅社區的名人住戶還有柯佳嬿、坤達夫妻。

「無相寓所」睽違約2年，社區再出現交易，9+10樓戶權狀125坪，以8400萬元成交，拆算單價82萬元。值得注意的是，前屋主在2014年以1億888萬元買進，等於長抱11年多，慘賠2488萬元，頗為驚人。

▲「無相寓所」交易資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產天母忠誠店長周彥希表示：「該戶出現價格較明顯修正，主要是因為銷售期較長，又是毛胚屋，以中高總價住宅來說，每坪裝潢費用15~17萬元跑不掉，買方也會把相關成本納入考量。」

攤開實價登錄紀錄，近2年來「無相寓所」成交單價行情落在83~93萬元間，本次9+10樓戶別算是低標水準，但也沒有偏離行情。

周彥希表示：「『無相寓所』一層兩戶相對單純，整個社區只有14戶，且坐擁忠誠路的黃金門牌，區段條件佳，只不過坪數規劃較不符合市場主流趨勢，觀察緊鄰的『鐫月』規劃有43~51坪的3房，單價就可來到110~130萬元水準。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「前屋主購入的時間店為2013~2014年，時逢豪宅市場多頭，在政策對豪宅市場不友善、限貸降至只有3成的情況下，該類型產品價格修正實屬正常。」

至於天母地區，葉沛堯表示：「該區仍屬於傳統的富人區，中高總價豪宅持續都有在建案，開發商在這時機點，也還是會推出中大坪數產品搶市，指標案如力麒天母案。」

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