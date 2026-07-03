四都老公寓身價走跌　台南一口氣慘跌10%

▲上半年四都公寓平均總價走跌，其中以南二都表現最慘，台南更是一口氣重摔逾1成。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

上半年四都公寓平均總價走跌，其中以南二都表現最慘，台南更是一口氣重摔逾1成。反觀住宅大樓表現強勢，僅桃園微幅修正，漲最多的是台中，大漲逾2成。

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住商機構統整六都實價資料，上半年公寓平均成交總價較屬低迷，僅台北、台中仍有1.2%、3.3%的微幅漲勢，其餘四都則呈現盤整下跌。

其中，台南市公寓產品平均總價從457萬元跌到411萬元，跌幅達10%。其次為高雄市老公寓平均總價也有5.9%的跌幅。

▲六都2026H1各類建物平均總價。單位：萬元。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「南二都幅員廣大，部分若非都會區的公寓產品，物件狀況多屬不佳，縱使有低總價優勢，在房市寒流之際，價格自然進入盤整期。」

電梯宅仍是心頭好，都會區漲勢明顯，住宅大樓表現強勢，其中台中市年增20.3%居冠，新北市也成長突破1成，高總價的台北市住宅大樓產品年增率仍達7.1%，六都中僅桃園微幅修正。

賴志昶表示：「華廈與大樓房價表現普遍優於傳統公寓，主要原因有2，一是市場買盤以年輕首購為主，此類客群較關注居住品質；二是現階段市場仍處寒冬，有限買盤明顯集中於條件較佳的物件，其中都會區的華廈與大樓更顯其房價支撐力。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「受到股市多頭帶動，市中心的中高總價物件反應較佳，部分在股市獲利、具有一定資產的民眾，在上半年開始換屋，希望換到更好的居住品質，因條件較好的大樓物件，整體平均購屋總價上升。」

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