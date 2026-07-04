曾是企業主最愛後花園！　高雄觀音山變1字頭房價凹陷區

記者張雅雲／高雄報導

曾是高雄企業主最愛的「後花園」，成了北高雄少見的房價凹陷區。觀音山早年憑藉山林景觀，掀起高級度假宅熱潮；如今中古大樓僅1字頭，別墅總價約千萬元。專家指出，山坡地保育區開發受限，加上銀行貸款成數僅4~5成，是房價難以跟上近年漲幅的主因。

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▲觀音山早年憑藉山林景觀，掀起高級度假宅熱潮；如今中古大樓僅1字頭，成北高房價凹陷區。（圖／記者張雅雲攝）

觀音山度假宅介於義大世界與大社市區之間，鄰近義守大學及觀音山風景區，早年因景觀優勢及山林環境，吸引不少建商推出休閒別墅與景觀住宅，客群以企業主、醫師、退休族及第二住宅買方為主。

住商不動產楠梓土庫加盟店店東王仁男表示，觀音山上兼具山景環境與低密度住宅特色，區內以透天別墅、景觀大樓為主，不少住戶選擇在此退休、自住，也有部分義守大學學生租屋需求。

目前觀音山住宅多為屋齡約30年的產品，雖然總價相對市區低，但土地多屬山坡地保育區、丙種建築用地，銀行授信態度相當保守，目前貸款成數約僅4~5成，即使首購族也很難取得一般住宅7~8成的貸款，自備款門檻因此大幅提高。

▲觀音山區域生活機能仍仰賴大社市區，加上山路進出，買方必須先確認自己是否能接受山區生活型態。（圖／記者張雅雲攝）

他表示，目前觀音山中古大樓成交單價仍有1字頭，透天別墅則多落在1000~1200萬元上下，若地坪、景觀條件較佳，價格才有機會再往上。不少民眾看到總價千萬元左右的透天別墅，以為入手門檻不高，但若只能貸4~5成，自備款往往就要500萬元以上，反而降低買方意願，也使市場交易量始終不高。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，觀音山最大優勢仍是景觀、環境清幽及鄰近義大世界，但產品條件與一般市區住宅不同。區域生活機能仍仰賴大社市區，加上山路進出、屋齡偏高及貸款限制，買方必須先確認自己是否能接受山區生活型態。

陳揚智指出，觀音山目前市場定位已回歸自住、退休及少量租屋需求，若是喜歡低密度環境、重視景觀的買方，仍有一定吸引力；但若以投資、轉手或短期增值角度評估，受到土地條件與銀行授信限制，房價自然難以跟上市區漲幅。

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