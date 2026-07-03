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2年股價翻12倍！　AI測試設備霸主搶訂單「狂掃大雅廠房」

▲▼ 鴻勁買高峰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隱身於台中大雅巷弄、受惠AI與高效能運算（HPC）晶片測試訂單大爆發的「鴻勁精密（7769）」，近期全面啟動海量擴產計畫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隱身於台中大雅巷弄、受惠AI與高效能運算（HPC）晶片測試訂單大爆發的上市設備股「鴻勁精密（7769）」，近期全面啟動海量擴產計畫，透過「工廠立體化自建」與「重金外購現成廠房」雙管齊下，在大雅區掀起近年罕見的工業地產與廠房建置潮。

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鴻勁精密自IPO以來話題不斷，2024年10月底以每股559元登錄興櫃，2025年5月正式晉升千金股，同年11月，轉上市步伐加快，截至昨（2）日收盤價來到7020元，2年內股價翻了12倍，鴻勁的上市案，也是台灣歷來募資金額最大的IPO案。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲近年，鴻勁已在大雅區砸下逾24億元擴廠。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

觀察鴻勁近半年多來在大雅周邊祭出3大建置動作，包含估投資14億元申請自地自建的龍善廠，預計於2028年完工。由於自建廠房審查與施工程序較長，鴻勁於5月重手出擊，砸下7.9億元向工具機大廠高鋒工業（4510）旗下子公司「達佛羅」購入位於大雅區上楓段的現成廠房，包含1950.8坪土地及2936坪廠房，成為鴻勁「無縫接軌」的產能建置範例。

除了達佛羅廠，鴻勁在去年底也以2.72億元，收購大雅區神林路產業聚落內、前身為勝騏食品團膳工廠的5層樓建物，地坪約453坪、建坪約1014坪。雖然該案帶有溢價成分，但在高階測試設備講求少量多樣、零部件備料極多的生態下，該廠房已與現行外租倉庫肩負起強大的出貨與備料彈性支援。

台慶不動產台中中科大雅加盟店店東劉河宗分析：「目前大雅工業地市場供不應求，小坪數產品幾乎絕跡，廠房租金行情也已站上每坪600至700元。隨著AI供應鏈持續擴張，包括相關業者皆積極尋地設廠，大雅工業地需求有增無減，價格也持續維持高檔，每坪上看4字頭。」

▲▼ 鴻勁買高峰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大雅區的腹地本來就小，在這種擴廠需求大於土地供給的狀況下，區位的重要性直接壓過價格。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅鴻勁，在中部經營30年的台灣暹勁科技，5月份大手筆拿下大雅塑膠工廠，總價1.8億元，該土地235.04坪、建物131.16坪，拆算下來土地價格來到67.2萬元，直接登上成為大雅乙種工業地之冠。

卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘則認爲：「AI熱潮持續延燒，全球科技大廠加碼投資資料中心等AI基礎建設，台灣身處AI供應鏈核心，未來3年企業擴產需求仍在，帶動工業不動產交易維持熱度。」

楊祥銘說：「衛星工廠要就近黏緊緊，因此大雅出現供不應求、以價易價現象，許多中科大廠的上下游供應鏈、衛星工廠，為了縮短原料運送和設備調度的距離，必須就近進駐。」

楊祥銘說：「大雅區的腹地本來就小，在這種擴廠需求大於土地供給的狀況下，區位的重要性直接壓過價格，買方為了能跟原本的生產基地平行對接，就算溢價也願意出手。目前關注到工廠面也會開始往豐原、或是海線的龍井、沙鹿鄰近精科、中科去尋找機會。」

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關鍵字：AI晶片鴻勁精密大雅工業地廠房擴產台灣供應鏈

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