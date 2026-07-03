「置地廣場桃園」是他設計的！　名建築師墜樓同業惋嘆

▲大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡，最知名的作品為「置地廣場桃園」。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡意外，才在社群寫下「人生下半場只需面對」。目前，吳姓建築師事務所團隊已發公告，暫停事務所業務，相熟的營建業者也紛紛表示難過與不捨。

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吳姓建築師不僅為大葉大學空設系講師、建國科大土木系講師、南華大學建築景觀系講師，更出版過多本著作，設計範圍涵括了商業、廠辦、教育、醫療、活動休閒及住宅等類型。

經查，吳姓建築師最知名的作品為「置地廣場桃園」該據點整合商務、住宅及娛樂機能，為桃園A18座專區開發計畫，規劃新光影城、和逸飯店、日本橫濱八景島共同合作，打造在日本首座海外直營水族館「Xpark」。

據了解，同樣是跨國設計、表定第二季要開幕的桃園置地廣場Ｂ區也同樣由吳姓建築師操刀，市場也傳聞該案因「容積率」相關事務有出現紛爭，不過此事尚未被證實。

不過，吳姓建築師在朋友眼中是相當樂觀的一位。年初時，吳姓建築師更在自家事務所辦公室寫下：「在我泡茶沙發悠然往外看的面向、『60 歲人生狀態的空間隱喻』人生下半場，不需要更大、只需要面對；外面是城市、鄰房、雜訊，但你用百葉把光留下，把干擾擋掉，60 歲的智慧，不是看更多，而是篩選得更好。」更引得親友鼻酸。

翻開建築師作品，民間作品有太陽堂總部建築、日月潭景觀飯店，廠辦也有汽車零件製造福興廠辦、中清路地標嘉生集團總部、明新科大新竹學生宿舍、新竹高工特教大樓、春安國民小學新校舍等。

吳姓建築師也有不少公共工程案，包含台中太平一江橋、台中潭子福仁公園廁所及週邊公園景觀整建、新竹市門戶意象第二期工程、中壢公所立體停車場、新竹市十七公里海岸線薄膜涼亭設計都是出自他手。

一名6月中才與吳姓建築師在餐廳巧遇的業內人士透露：「當時有聽說他近期心情不太好，但在飯桌上建築師依然相當樂觀，聽到噩耗，心情很沉痛。」

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