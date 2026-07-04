見證錢淹腳目年代！　觀音山「神秘會所」整棟求售4.88億

記者張雅雲／高雄報導

昔日南台灣大老闆宴客、談生意的高級會員制俱樂部，如今成了觀音山半山腰最神祕的閒置地標，城堡外觀仍在，泳池卻早已乾涸。高雄「統一國際會館」見證「台灣錢淹腳目」時代，空置多年仍未等到新主人，現在開價4.88億元整棟出售。

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▲高雄觀音山「統一國際會館」曾是1990年代高級會員制俱樂部，停業多年後，開價4.88億元整棟出售。（圖／記者張雅雲攝）

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走進會館，映入眼簾的是挑高大廳、寬敞的戶外露台，以及一座池水乾涸的室內泳池。池底玫瑰花圖騰馬賽克依然完整，四周卻不見昔日賓客穿梭的身影；站在露台遠眺，眼前仍是觀音山綠意，但曾經象徵身分地位的私人會館，如今只剩歲月留下的痕跡。

很多人看到「統一國際會館」，第一時間都以為與統一集團有關，其實兩者毫無關聯。據查，屋主為統一國際企業股份有限公司，為高雄在地企業，長期持有該資產，此次4.88億元求售，也是該公司少數公開曝光的大型資產之一。

▲統一國際會館有挑高大廳及宴會空間，早年是企業主宴客、談生意的重要社交場所。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的有巢氏房屋三民正忠綋杺加盟店經理黃瑩瑩、有巢氏房屋三民正忠綋木心加盟店經理陳柏璘表示，該會館早期由仁祥建設興建，只是命名為「統一國際會館」，定位並非一般飯店，而是鎖定企業主、高資產客群的高級會員制會館，館內設有宴會廳、餐廳、休閒設施及室內泳池，當年是不少企業主宴客、談生意的重要場所。

她表示，1990年代正值經濟高速成長、「台灣錢淹腳目」年代，不少企業主賺進第一桶金後，開始追求更高層次的社交生活，高級會員制俱樂部因此興起。當時企業老闆假日帶著家人到山上休閒，也邀請客戶、好友宴客、談生意，一張會員卡，不只是使用資格，更象徵身分、人脈與社交圈。

▲室內泳池的池底馬賽克圖騰仍完整保留，成為見證「錢淹腳目」年代的時代印記。（圖／有巢氏房屋提供）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店店東王仁男指出，觀音山搭上這股熱潮，當年山坡地取得成本相對低，沿著蜿蜒山路，建商紛紛推出休閒別墅、景觀豪宅及高級會館，主打「離塵不離城」，一度成為高雄最知名的休閒勝地。

王仁男指出，早期觀音山沿線土雞城、景觀餐廳林立，每逢假日車潮不斷，不少企業老闆選擇上山宴客、聚餐，也有在地人士回憶，觀音山因環境相對隱密，過去也曾流傳是大老闆幽會的熱門去處。

然而，隨五星級飯店、百貨商場及商務空間大量興起，會員制俱樂部逐漸失去吸引力。在地仲介透露，他20多年前就曾帶看過該會館，會館至少閒置20年，而該會館也在2012年曾遭法院查封，一度進入法拍程序，但最終並未拍賣，查封也已塗銷，所有權始終未移轉。

▲統一國際會館小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

黃瑩瑩表示，該案土地使用分區為丙種建築用地，共4層樓，總建坪約1510.82坪，1樓停車空間依使用執照可規劃30個汽車位，館內仍保留大型室內泳池。基地鄰近義大世界、觀音山風景區，可定位為「南台灣高科技決策中心」，結合產業、醫美、休閒與高端生活，打造具國際競爭力的企業聚落。

不過，王仁男分析，該會館屬既有合法建物，未來可進行室內整修及設備更新，但因屬丙種建築用地，且位於山坡地，地形、地貌不得任意變更，若要重新整修、活化，投入成本及經營門檻都不低。

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