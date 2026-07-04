ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

見證錢淹腳目年代！　觀音山「神秘會所」整棟求售4.88億

記者張雅雲／高雄報導

昔日南台灣大老闆宴客、談生意的高級會員制俱樂部，如今成了觀音山半山腰最神祕的閒置地標，城堡外觀仍在，泳池卻早已乾涸。高雄「統一國際會館」見證「台灣錢淹腳目」時代，空置多年仍未等到新主人，現在開價4.88億元整棟出售。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

▲▼ 統一國際會館 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄觀音山「統一國際會館」曾是1990年代高級會員制俱樂部，停業多年後，開價4.88億元整棟出售。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

走進會館，映入眼簾的是挑高大廳、寬敞的戶外露台，以及一座池水乾涸的室內泳池。池底玫瑰花圖騰馬賽克依然完整，四周卻不見昔日賓客穿梭的身影；站在露台遠眺，眼前仍是觀音山綠意，但曾經象徵身分地位的私人會館，如今只剩歲月留下的痕跡。

很多人看到「統一國際會館」，第一時間都以為與統一集團有關，其實兩者毫無關聯。據查，屋主為統一國際企業股份有限公司，為高雄在地企業，長期持有該資產，此次4.88億元求售，也是該公司少數公開曝光的大型資產之一。

▲▼ 統一國際會館 。（圖／記者張雅雲攝）

▲統一國際會館有挑高大廳及宴會空間，早年是企業主宴客、談生意的重要社交場所。（圖／記者張雅雲攝）

負責銷售的有巢氏房屋三民正忠綋杺加盟店經理黃瑩瑩、有巢氏房屋三民正忠綋木心加盟店經理陳柏璘表示，該會館早期由仁祥建設興建，只是命名為「統一國際會館」，定位並非一般飯店，而是鎖定企業主、高資產客群的高級會員制會館，館內設有宴會廳、餐廳、休閒設施及室內泳池，當年是不少企業主宴客、談生意的重要場所。

她表示，1990年代正值經濟高速成長、「台灣錢淹腳目」年代，不少企業主賺進第一桶金後，開始追求更高層次的社交生活，高級會員制俱樂部因此興起。當時企業老闆假日帶著家人到山上休閒，也邀請客戶、好友宴客、談生意，一張會員卡，不只是使用資格，更象徵身分、人脈與社交圈。

▲▼ 。（圖／業務提供）

▲室內泳池的池底馬賽克圖騰仍完整保留，成為見證「錢淹腳目」年代的時代印記。（圖／有巢氏房屋提供）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店店東王仁男指出，觀音山搭上這股熱潮，當年山坡地取得成本相對低，沿著蜿蜒山路，建商紛紛推出休閒別墅、景觀豪宅及高級會館，主打「離塵不離城」，一度成為高雄最知名的休閒勝地。

王仁男指出，早期觀音山沿線土雞城、景觀餐廳林立，每逢假日車潮不斷，不少企業老闆選擇上山宴客、聚餐，也有在地人士回憶，觀音山因環境相對隱密，過去也曾流傳是大老闆幽會的熱門去處。

然而，隨五星級飯店、百貨商場及商務空間大量興起，會員制俱樂部逐漸失去吸引力。在地仲介透露，他20多年前就曾帶看過該會館，會館至少閒置20年，而該會館也在2012年曾遭法院查封，一度進入法拍程序，但最終並未拍賣，查封也已塗銷，所有權始終未移轉。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲統一國際會館小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

黃瑩瑩表示，該案土地使用分區為丙種建築用地，共4層樓，總建坪約1510.82坪，1樓停車空間依使用執照可規劃30個汽車位，館內仍保留大型室內泳池。基地鄰近義大世界、觀音山風景區，可定位為「南台灣高科技決策中心」，結合產業、醫美、休閒與高端生活，打造具國際競爭力的企業聚落。

不過，王仁男分析，該會館屬既有合法建物，未來可進行室內整修及設備更新，但因屬丙種建築用地，且位於山坡地，地形、地貌不得任意變更，若要重新整修、活化，投入成本及經營門檻都不低。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字：高雄房產觀音山會館會員制俱樂部台灣錢淹腳目統一國際會館統一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

曾是企業主最愛後花園！　高雄觀音山變1字頭房價凹陷區

曾是高雄企業主最愛的「後花園」，成了北高雄少見的房價凹陷區。觀音山早年憑藉山林景觀，掀起高級度假宅熱潮；如今中古大樓僅1字頭，別墅總價約千萬元。專家指出，山坡地保育區開發受限，加上銀行貸款成數僅4~5成，是房價難以跟上近年漲幅的主因。

19分鐘前

見證錢淹腳目年代！　觀音山「神秘會所」整棟求售4.88億

昔日南台灣大老闆宴客、談生意的高級會員制俱樂部，如今成了觀音山半山腰最神祕的閒置地標，城堡外觀仍在，泳池卻早已乾涸。高雄「統一國際會館」見證「台灣錢淹腳目」時代，空置多年仍未等到新主人，現在開價4.88億元整棟出售。

29分鐘前

深耕大台南20年！富利暘「仰承」引領永康透天豪宅新格局

住宅市場競爭日益激烈，新興建商品牌不斷湧現，能跨越城市累積開發經驗，持續打造高品質住宅的建商並不多見。源自台中建築基因的富利暘建設，跨越縣市在台南找到對土地與生活價值最深刻的共鳴。

29分鐘前

H＆M證實西門町店「年底熄燈」！　關鍵原因曝光

日前傳出瑞典快時尚品牌H&M全台最大店鋪、台北西門町店將於今年年底結束；今天H&M向中央社記者證實此事，並表示因應租約期滿，經與房東雙方協商後，該店將於今年年底結束營業，未來在台還有13家店，並將持續尋找合適據點展店。

9小時前

名建築師墜樓離世　前員工嘆：這職業真讓人無言

大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡意外，前員工非常不捨，並直言：「建築師這個職業，真的是只能說讓人無言。」論整個建築師行業環境，有同行感嘆：「這份工作，可說是吃力不討好，設計費是固定的，但賠償卻可能是無限的。」

14小時前

半導體材料商45億大廠落腳前鎮　周邊新成屋單價奔5

全球高機能材料龍頭Nitto集團旗下台灣日東電工，深耕高雄57年，3日宣佈斥資44.83億元，打造前鎮科技產業園區新廠暨研發大樓。信義房屋專家表示，受科技產業聚落效應帶動，周邊5年內大樓單價達45~50萬元。

15小時前

想買2000萬新北房「一看格局」臉綠了　他愣：我要求太高？

近日有一名男網友發文透露，他與妻子預算抓2000萬，想在新北市尋找兩房的中古或預售屋。然而實際看房後，卻發現市場上充斥著長走道、暗廳以及次臥過小等格局的房子，讓他覺得很心累，是他們要求太高，還是預算太低？對此，信義房屋專家表示，其實這對夫妻還可以再多看看。

17小時前

買氣大轉彎！　水湳轉運站將啟用「舊市區中古屋反爆紅」

水湳轉運中心展開招商，預計8月正式啟用！將整合國道客運、市區公車、轉乘系統及商業設施，並串聯台74線、國道1號及規劃中的捷運橘線，信義房屋專家表示，市場買氣並未集中在經貿園區預售案，而是率先帶動周邊生活機能成熟的水湳舊市區。

17小時前

住戶搬7115萬現金相挺　造鎮豪宅「甩賠售命」創高價

台中最大豪宅造鎮案「鄉林皇居」在歷經賠售消息出盡下，5月成交一筆7115萬元總價交易，不僅單價逼近50萬元，總價更是登上史上最高價，經查，該戶新屋主就是同棟住戶，以無貸款買進，選擇用現金支持自家社區。

18小時前

柯佳嬿鄰居賣房　長抱12年「慘賠2488萬出場」

天母豪宅「無相寓所」中高樓層戶以8400萬元交易，前屋主長抱近12年慘賠2488萬元出場！該社區的名人住戶包括柯佳嬿、坤達夫妻，此外歐漢聲也曾經持有，但他在2024年出脫，帳面小賺912萬元。

19小時前

向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

柯佳嬿鄰居賣房　長抱12年「慘..

名建築師墜樓離世　前員工嘆：這..

住戶搬7115萬現金相挺　造鎮..

H&M證實西門町店「今年底熄燈..

「置地廣場桃園」是他設計的！　..

中科廠房3拍落槌11億　房客接..

2年股價翻12倍！　AI測試設..

中科台積電明年裝機　一表看懂衛..

甜點排隊名店開幕1年半預告熄燈..

想買2000萬新北房「一看格局..

ETtoday房產雲

最新新聞more

曾是企業主最愛後花園！　高雄觀..

見證錢淹腳目年代！　觀音山「神..

深耕大台南20年！富利暘「仰承..

H&M證實西門町店「今年底熄燈..

名建築師墜樓離世　前員工嘆：這..

半導體材料商45億大廠落腳前鎮..

想買2000萬新北房「一看格局..

買氣大轉彎！　水湳轉運站將啟用..

住戶搬7115萬現金相挺　造鎮..

柯佳嬿鄰居賣房　長抱12年「慘..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366