預售市場冷　新北賣壓最大、賣最慢重劃區曝光

▲預售買氣低迷，七都累積不小賣壓。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

預售買氣低迷，七都累積不小賣壓！觀察雙北各區狀況，三重左岸重劃區待售戶數最多，來到1379戶；建案銷售率最慢的則是土城運校重劃區，2025年至2026上半年止，銷售率僅16%。

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永慶統計，全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中七都待售餘屋量就佔了11.5萬戶，賣壓沉重。假設去化速度與2025年相當，並以2025年全年預售交易量來換算，七都需要3.7年才能去化完成。

進一步觀察雙北的重點重劃區，三重二重重劃區左岸預售待售戶數最多，來到1379戶。而推案銷售錄最慢的是土城運校重劃區，僅16%，並有896戶待售。

▲雙北重點重劃區預售建案累計至今待售餘屋。（圖／翻攝自永慶）

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「三重左岸重劃區腹地不小，且有不少個案都是大面積開發，自然預售待售賣壓較大，但在重大建設開發利多、與右岸的比價效應下，以當今市場環境來看，去化狀況算是相對穩定。」

據《樂居網》資料觀察，三重左岸近1年新案每坪成交均價為75萬元，而另一頭的右岸，也就是三重捷運站商圈，每坪均價已來逼近95萬元，兩區價差高達20萬元。

至於去化速度最慢的土城運校重劃區，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「在這一波房市寒冬中，新北第一圈去化狀況較為穩定，運校重劃區房價於在地區域偏高，推案也稍多，可能在當前市況影響去化狀況。」

陳炳辰也表示：「目前運校重劃區成交單價已來到7字頭，但在捷運三鶯線加持，以及未來隨土城工業區持續開發下，該區能見度與去化狀況有望提升。」

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