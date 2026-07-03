買氣大轉彎！　水湳轉運站將啟用「舊市區中古屋反爆紅」

▲水湳轉運中心展開招商，預計今年8月正式啟用！（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

水湳轉運中心展開招商，預計8月正式啟用！將整合國道客運、市區公車、轉乘系統及商業設施，並串聯台74線、國道1號及規劃中的捷運橘線，信義房屋專家表示，市場買氣並未集中在經貿園區預售案，而是率先帶動周邊生活機能成熟的水湳舊市區。

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水湳轉運中心已展開招商，預計8月正式啟用，銜接台74線快速道路及國道1號，未來國道客運下交流道後即可直接駛入轉運中心，旅客再透過公車或未來捷運橘線轉乘進入市區。

信義房屋中六區協理洪振祐表示：「水湳經貿園區內的中央公園、綠美圖、國際會展中心等重大建設相繼到位，交通建設也持續完善。不過，若觀察目前購屋需求，買方反而更傾向選擇可立即入住、生活機能成熟的水湳舊市區中古住宅。」

信義房屋水湳經貿店經理紀政廷也指出：「目前市場最受歡迎的是屋齡約10至15年的電梯大樓，總價以2000萬元內最受青睞，成交單價約落在每坪5字頭。」若屋齡放寬至30年左右，單價則約23萬至29萬元，對預算有限的首購與自住族而言，仍具價格優勢。至於透天產品，主要吸引換屋族群，平均屋齡約30至40年，土地坪數多介於20至40坪，總價約1600萬元至2500萬元。





▲目前整體市場市場買氣並未集中在經貿園區預售案，而是率先帶動周邊生活機能成熟的水湳舊市區。（圖／記者陳筱惠攝）

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