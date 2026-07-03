半導體材料商45億大廠落腳前鎮　周邊新成屋單價奔5

▲Nitto集團旗下台灣日東電工，深耕高雄57年，斥資44.8億元打造的前鎮科技產業園區新廠暨研發大樓正式竣工。（圖／經濟部產業園區管理局提供）
記者張雅雲／高雄報導
全球高機能材料龍頭Nitto集團旗下台灣日東電工，深耕高雄57年，3日宣佈斥資44.83億元，打造的前鎮科技產業園區新廠暨研發大樓竣工。信義房屋專家表示，受科技產業聚落效應帶動，周邊5年內大樓單價達45~50萬元。
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經濟部產業園區管理局表示，台灣日東電工母公司Nitto集團為全球高機能材料，此次投資44.83億元，在前鎮科技產業園區興建新廠暨研發大樓，總樓地板面積約7624坪，建置高機能材料產線，竣工後，預估每年可增加約2億元營業額。
信義房屋亞洲新灣店專員張建明表示，前鎮科技產業園區前身為前鎮加工區，近年隨產業升級轉型，區域定位已從傳統加工製造，逐步朝科技、電子與半導體供應鏈發展。該區隔高雄港與高雄軟體園區、夢時代商圈相望，周邊生活圈也與前鎮、鳳山、小港及亞灣逐漸串聯。
▲前鎮科技產業園區隔高雄港與高雄軟體園區、夢時代商圈相望，周邊生活圈也與前鎮、鳳山、小港及亞灣逐漸串聯。（圖／記者張雅雲攝）
張建明指出，前鎮科技產業園區後續將有更多半導體及科技供應鏈進駐，將帶動就業人口與居住需求。目前在前鎮、亞灣周邊工作的上班族，多會往前鎮、鳳山、小港等區購屋，「近年亞灣205兵工廠周邊新案開價已站上4字頭，顯示市場對南高雄產業題材已有期待。」
張建明指出，前鎮科技產業園區周邊預售屋及屋齡5年內新成屋單價約45~50萬元，屋齡10~20年中古屋約35~40萬元，30年以上老屋約20~25萬元，已形成明顯價格帶。
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