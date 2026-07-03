名建築師墜樓離世　前員工嘆：這職業真讓人無言

▲大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡，最知名的作品為「置地廣場桃園」。（圖／資料照）

記者項瀚／綜合報導

大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡意外，前員工非常不捨，並直言：「建築師這個職業，真的是只能說讓人無言。」論整個建築師行業環境，有同行感嘆：「這份工作，可說是吃力不討好，設計費是固定的，但賠償卻可能是無限的。」

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大師級建築師吳姓建築師墜樓身亡意外。目前，吳姓建築師事務所團隊已發公告，暫停事務所業務，相熟的營建業者也紛紛表示難過與不捨。

吳姓建築師不僅為大葉大學空設系講師、建國科大土木系講師、南華大學建築景觀系講師，更出版過多本著作，也經手許多指標個案，包括「置地廣場桃園」，在業界頗為知名。

據了解，同樣是跨國設計、表定第二季要開幕的桃園置地廣場Ｂ區也同樣由吳姓建築師操刀，市場也傳聞該案因「容積率」相關事務有出現紛爭，另外也有同業傳出是「航高管制」問題，但這些都尚未被證實。

吳姓建築師的離世，也讓前員工非常不捨，並感嘆：「建築師這個職業，真的是只能說讓人無言。」

談及建築師這份工作，不具名的建築師表示：「可說是吃力不討好，設計費是固定的，但賠償卻可能是無限的。」

這位建築師表示：「在領到使照之前，因為法規審議或與承辦意見不同，就要變更設計，但這就會有來自業者的開發時間壓力，最怕的是在領使照的前後才發現問題，最後只能拆掉，那就會有很大的履約爭議出現。」

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