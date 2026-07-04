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價格219萬！高雄好市多首賣「太空艙組合屋」　內裝長這樣

▲▼ 。（圖／曹文興藥師授權引用）

▲高雄好市多首賣「太空艙」組合屋。（圖／曹文興藥師授權引用，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）台灣首家店址高雄店因租約到期，搬遷至高雄軟體科學園區南側的80期重劃區，起家厝2日晚6點將熄燈，新高雄店3日無縫接軌正式開幕。曹文興藥師表示，逛新店時發現全台首賣一款要價219萬9999元的「太空艙」組合屋，拍下內部空間分享，引發熱議。

曹文興藥師在Threads分享，好市多高雄新店推出全台首賣的「太空艙」組合屋，售價219萬9999元，並拍攝內部空間，當中包含一室一衛、含衛浴設備、料理台、內嵌式冷氣、熱水器。

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▲▼ 。（圖／曹文興藥師授權引用）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言討論，「問題是沒有合法的地方可以放，放合法的地方又不划算。」「我缺的是那塊地。」「土地及申請建照一條龍服務才有意思。」「還要買地。」「這還要再買一塊地的概念，那成本加起來是不是買房子比較划算。」

還有人打趣，「太大了，帶不回家，不買了。」「蛤，居然不是免運喔，那我不買了。」「哭喔，10公噸我怎麼搬，不買了。」「叫太空艙但不能射到太空，不買了。」「買了之後期待每天被老婆趕出去。」「我要是有地方放這個，我就自己蓋了。」

※本文獲曹文興藥師授權引用。

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關鍵字：好市多太空艙組合屋

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