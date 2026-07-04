竹北找租屋！老師遭婉拒「屋主希望科技業」傻了　一票共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

房東難免會想篩選房客，但有網友表示，最近看到竹北租屋資訊，房東特別註明希望租給科技業人士，讓身為文科老師的她忍不住直呼「文科老師怎麼了？我們也不差啊。」貼文曝光後，引發不少網友討論，許多人超有共鳴。

原PO在Threads表示，看到竹北一處租屋資訊，便傳訊息詢問「我想請問一下房子最近會方便可以看嗎？」代管方則回覆「不好意思，屋主這邊希望科技業相關。」這讓原PO不禁感嘆，「文科老師怎麼了？我們也不差啊。」貼文曝光後，吸引不少人留言討論，不少竹北居民也表示，類似情況早已見怪不怪。

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不少網友分析房東偏好科技業的原因，「科技業收入高穩定，屋主不想冒風險。」「單身科技業常加班不在家，房子損耗少。」「科技業在家時間少，多數都能維持良好屋況。」「科技業就會自己修理東西，經濟穩定，不會拖租金，大概這樣。」「不是單純歧視，而是找工程師顧房子比較省心。」

不過，也有許多人認為這樣的篩選方式並不合理，「滿滿的歧視。」「這種回答讓人蠻不舒服的。」還有網友分享自身經驗，「之前找房子，房東還要求先看我的offer。」「有很多不但要求科技業，還只租給工程師，其他職位都不租。」「別說了，之前找房東，他說只要瑞昱跟聯發科，我這種雜魚怎麼生活？」「看過房東說公務員、老師、教授都很難搞，問題一堆很麻煩。」